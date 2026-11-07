Переделан из телефонной будки: продается, возможно, самый маленький дом в Англии (фото)

Небольшой дом площадью менее 10 "квадратов", выставлен на продажу за 27 тысяч фунтов стерлингов, то есть примерно 1,6 млн гривен. В здании ранее находился коммутационный центр компании British Telecom.

Площадь земельного участка, который "идет" вместе со зданием, составляет приблизительно 120 квадратных метров. Агентство недвижимости Stags уверяет, что при условии получения необходимых разрешений, бывший объект инфраструктуры можно превратить в дачу или сдавать туристам.

Сама хижина включает в себя гостиную открытой планировки с мини-кухней и лестницей, ведущей в спальную зону на антресоли.

Здание на продажу Фото: из открытых источников

Из гостиной также можно попасть в комнатку, оборудованную унитазом, раковиной для умывания и душевой кабиной.

Внутренняя планировка

Снаружи домика, который стоит возле довольно оживленной трассы, находится небольшой газон, окруженный забором.

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Единственное окно дома выходит на "задний двор"

Среди коммуникаций — электроснабжение, широкополосный интернет и возможность подключения к центральному водопроводу.

Расположение домика на местности Фото: из открытых источников

Строение расположено на окраине небольшой деревушки Крофорд в графстве Сомерсет, на юго-западе Англии, а ближайший город Вивелискомб лежит примерно в трех километрах.

Издание West Somerset Free Press сообщало, что в феврале 2025 года Совет графства Сомерсет выдал разрешение на изменение целевого назначения здания под сдачу в аренду, возможно, самого маленького дома для отдыха в Западной Англии.

В городском совете тогда заявили, что возможность сдачи в аренду бывшей телефонной будки сможет предотвратить ее обветшание.

Фокус писал, что женщина, чтобы не платить за аренду, живет в шкафу своего друга.

Также напомним, что соседи заставляют британку снести новый, но некрасивый забор возле ее дома.