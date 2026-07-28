Женщина живет в шкафу своего друга, чтобы не платить за аренду (фото)

Женщина экономит 1130 фунтов стерлингов (около 66 тысяч гривен) в месяц после переезда в кладовую своего друга — там хватает места только для матраса.

32-летняя Сара Хендриксон из Алабамы, США, переехала после того, как стоимость аренды квартиры в её районе стала непосильной. Владелица бизнеса по уходу за дикими животными и официантка рассказала, что её ежемесячная арендная плата выросла с 600 долларов до 1200 долларов после пандемии COVID-19, тогда как самые дешёвые квартиры высокого качества, которые она смогла найти, стоили около 1500 долларов в месяц. Об этом пишет The Sun.

Женщина живет в шкафу и "зарабатывает" на этом

Вместо того чтобы работать сверхурочно только для того, чтобы покрыть расходы на жилье, Сара согласилась остановиться у друга, но вместо того, чтобы снимать спальню, она решила жить в его кладовой.

Відео дня

Сара сказала: "Это не первый раз, когда я так поступаю. Я живу в небольших помещениях уже около 10 лет. Мне всегда нравились небольшие пространства, и мне всегда нравились выгодные предложения".

Женщина живет в шкафу Фото: The Sun

Продала большую часть вещей

Она говорит, что если бы у неё был кто-то, с кем можно было бы разделить арендную плату, всё было бы по-другому. А работать на двух работах только ради оплаты аренды Сара не хотела.

Друг сначала предложил девушке свою свободную спальню, но потом передумал, что побудило её предложить другое решение.

"Я сказала ему: "Я знаю, что ты не хочешь, чтобы я жила с тобой, но я могу жить в твоем шкафу", — вспоминает Сара.

Шкаф находится в двухэтажном доме в центре Бирмингема, всего в нескольких шагах от места работы служанки и в шаговой доступности от продуктового магазина.

Чтобы сделать переезд возможным, Сара продала или отдала большую часть своих вещей.

Место Сары Фото: The Sun

Сара зарабатывает от 2000 до 3000 долларов в месяц благодаря своему бизнесу в сфере управления дикой природой, работе официанткой и графическим дизайнером. Она говорит, что сокращение расходов на жилье изменило её финансовое положение.

"Уже за это короткое время я смогла найти новую работу для своей компании, потому что мне не нужно зарабатывать определённую сумму каждый месяц. Я здесь всего неделю, но уже вложила 1000 долларов на свой сберегательный инвестиционный счет и ещё 500 долларов в свои сбережения в этом месяце", — рассказывает девушка.

Женщина живет в шкафу Фото: The Sun

Сара планирует оставаться в кладовой столько, сколько ей удобно, хотя она надеется в конечном итоге переехать к своему партнеру.

"Арендная плата резко выросла, но зарплата не успевает за этим. Я даже жила в своей машине в 2022 и 2023 годах из-за цен на жилье", — говорит она.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская певица и продюсер Светлана Тарабарова поразила суммой долга за свой дом, за который до сих пор приходится платить ещё и аренду.

Жена украинского телеведущего Екатерина Остапчук после переезда семьи в Канаду показала, где они сейчас живут.

Назарий обнаружил высоко в горах усадьбу 90-летней бабушки Марии Гирковой, которая живёт в приселке Перениз, недалеко от Яремче.