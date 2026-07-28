Жінка живе в шафі свого друга, щоб не платити за оренду (фото)

Жінка заощаджує 1130 фунтів стерлінгів (близько 66 тисяч гривень) на місяць після переїзду в комору свого друга — там є місце лише для матраца.

32-річна Сара Хендріксон з Алабами, США, переїхала після того, як вартість оренди квартири в її районі стала непідйомною. Власниця бізнесу з управління дикими тваринами та офіціантка сказала, що її щомісячна орендна плата зросла з 600 доларів до 1200 доларів після пандемії ковіду, тоді як найдешевші високоякісні квартири, які вона змогла знайти, коштували близько 1500 доларів на місяць. Про це пише The Sun.

Жінка живе в шафі і "заробляє" на цьому

Замість того, щоб працювати понаднормово лише для покриття витрат на житло, Сара прийняла пропозицію зупинитися у друга, але замість того, щоб орендувати спальню, вона вирішила жити в його коморі.

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Сара сказала: "Це не перший раз, коли я роблю це. Я живу в невеликих приміщеннях близько 10 років. Мені завжди подобалися невеликі простори, і мені завжди подобалися вигідні пропозиції".

Жінка живе у шафі Фото: The Sun

Продала більшість речей

Вона каже, що якби в неї був хтось, з ким можна розділити орендну плату, все було б інакше. А працювати на двох роботах лише заради оренди Сара не хотіла.

Друг спочатку запропонував дівчині свою вільну спальню, але потім передумав, що спонукало її запропонувати інше рішення.

"Я сказала йому: "Я знаю, що ти не хочеш, щоб я жила з тобою, але я можу жити у твоїй шафі", — пригадує Сара.

Шафа розташована у двоповерховому будинку в центрі Бірмінгема, лише за декілька кроків від її роботи служниці та в пішій доступності від продуктового магазину.

Щоб зробити переїзд можливим, Сара продала або пожертвувала більшість своїх речей.

Місце Сари Фото: The Sun

Сара заробляє від 2000 до 3000 доларів на місяць завдяки своєму бізнесу з управління дикою природою, роботі офіціанткою та графічним дизайнером. Вона каже, що зниження витрат на житло змінило її фінанси.

"Вже за цей короткий час у шафі я змогла знайти нову роботу для своєї компанії, тому що мені не потрібно заробляти певну суму щомісяця. Я тут лише тиждень, але я вже вклала 1000 доларів на свій ощадний інвестиційний рахунок і ще 500 доларів на свої заощадження цього місяця", — розповідає дівчина.

Жінка живе в шафі Фото: The Sun

Сара планує залишатися в коморі стільки, скільки їй зручно, хоча вона сподівається зрештою переїхати до свого партнера.

"Орендна плата різко зросла, але зарплата не встигає за цим. Я навіть жила у своїй машині у 2022 та 2023 роках через ціни на житло", — каже вона.

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