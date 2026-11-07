В Китае гуманоида обвинили в лени и не приняли на работу в магазин

В Китае двое из шести гуманоидных роботов не прошли 24-часовое испытание при работе в супермаркете. Один из них не смог обойти мусорный бак во время уборки, а другого организаторы обвинили в недостаточной инициативности и нежелании работать.

Тестирование организовала китайская компания Agibot. Эксперимент под названием "Роботы никогда не уходят с работы" (Robots Never Clock Out) предполагал круглосуточную работу шести гуманоидов модели G2. Они должны были выполнять различные задачи в течение четырёх периодов суток, пишет издание Dexerto.

По итогам испытаний четыре робота успешно выполнили почти две тысячи заданий и получили статус официальных сотрудников.

Однако двое гуманоидов не справились с возложенными на них обязанностями. Один из них отвечал за уборку, но не смог продолжить работу по привычному маршруту из-за мусорного бака, который оказался на его пути. Препятствие помешало ему выполнить задание.

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Другой робот должен был проверять наличие товаров на полках. Однако он не успевал за темпом работы и, по оценке организаторов, не проявлял достаточной инициативы. Его даже обвинили в "уклонении от работы" и недостаточном энтузиазме во время смены.

В итоге обоих роботов оставили в группе наблюдения. В компании надеются, что после дальнейшего усовершенствования они смогут присоединиться к четырём гуманоидам, успешно прошедшим испытания.

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