У Китаї гуманоїда звинуватили в ліні та не взяли на роботу в магазин

У Китаї двоє з шести гуманоїдних роботів не пройшли 24-годинне випробування на роботі в супермаркеті. Один із них не зміг обійти сміттєвий бак під час прибирання, а іншого організатори звинуватили в недостатній ініціативності та небажанні працювати.

Тестування організувала китайська компанія Agibot. Експеримент під назвою "Роботи ніколи не закінчують зміну" (Robots Never Clock Out) передбачав цілодобову роботу шести гуманоїдів моделі G2. Вони мали виконувати різні завдання протягом чотирьох періодів доби, пише видання Dexerto.

За результатами випробування четверо роботів успішно виконали майже дві тисячі завдань і отримали статус офіційних співробітників.

Однак двоє гуманоїдів не впоралися з поставленими обов'язками. Один із них відповідав за прибирання, але не зміг продовжити роботу за звичним маршрутом через сміттєвий бак, який опинився на його шляху. Перешкода завадила роботу виконати завдання.

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Інший робот мав перевіряти наявність товарів на полицях. Проте він не встигав за темпом роботи та, за оцінкою організаторів, не виявляв достатньої ініціативи. Його навіть звинуватили у "відлинюванні від роботи" та недостатньому ентузіазмі під час зміни.

У підсумку обох роботів залишили в групі спостереження. У компанії сподіваються, що після подальшого вдосконалення вони зможуть приєднатися до чотирьох гуманоїдів, які успішно пройшли випробування.

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