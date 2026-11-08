Во Флориде самолет упал на жилой район: обнародованные записи вызова в службу 911 шокируют подробностями

В штате Флорида, США, обнародовали аудиозаписи экстренных звонков в службу 911, поступивших после авиакатастрофы в городе Гринакрес. Частный самолёт Learjet 60 с девятью людьми на борту упал на жилой район, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа.

Из-за аварии около 600 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщает UNILAD.

Записи телефонных разговоров, полученные в пятницу телеканалом NBC6, отражают первые минуты после катастрофы. Очевидцы рассказывали диспетчерам о мощном взрыве, дрожании домов, искрах и густом дыме.

"Я думаю, что самолет, ракета или что-то ещё упало с неба", — сказал один из заявителей во время звонка в службу спасения.

Другой очевидец рассказал, что почувствовал, как его дом задрожал, а вскоре услышал взрыв. Когда люди выбежали на улицу, они увидели искры и большое количество дыма.

Еще один заявитель сообщил диспетчеру о мощном взрыве рядом с жилыми трейлерами, которые строились в этом районе.

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Авария произошла примерно в 12:50 по местному времени, в семи милях к юго-западу от города Вест-Палм-Бич. После падения самолета на проезжей части образовался кратер, а над местом катастрофы поднялся густой черный дым. В это время в районе шел дождь. Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал катастрофу катаклизмической. По его словам, самолет во время падения напоминал ракету.

На борту находились два члена экипажа и семь пассажиров. Все девять человек погибли.

Среди погибших были 55-летний пилот Джефф Грегори и 20-летняя вторая пилот Наталья Гадельха Филгейрас. Также погибли технологический предприниматель Адам Робинсон, его жена Хелен Шарп, двое их маленьких детей, друзья семьи и няня.

В результате аварии около 600 жителей близлежащих мобильных домов были вынуждены покинуть свои дома. Для пострадавших организовали временное жилье, в частности для жителей почти 80 домов.

На данный момент причина катастрофы не установлена. Следователи не высказывают предположений относительно обстоятельств трагедии на раннем этапе расследования.

Напомним, ранее Фокус сообщал о попытке теракта на борту самолета FlyDubai.

А на прошлой неделе над Атлантикой после тревожного сообщения пропал медицинский самолет с людьми на борту.