У Флориді літак впав на житловий район: оприлюднені записи 911 шокують подробицями

У штаті Флорида, США, оприлюднили аудіозаписи екстрених дзвінків 911, зроблених після авіакатастрофи в місті Грінакрес. Приватний літак Learjet 60 із дев'ятьма людьми на борту впав на житловий район, унаслідок чого загинули всі пасажири та члени екіпажу.

Через аварію близько 600 місцевих жителів були змушені залишити свої домівки, повідомляє UNILAD.

Записи телефонних розмов, які в п'ятницю отримав телеканал NBC6, передають перші хвилини після катастрофи. Очевидці розповідали диспетчерам про потужний вибух, тремтіння будинків, іскри та густий дим.

"Я думаю, що літак, ракета чи щось інше впало з неба", — сказав один із заявників під час дзвінка до служби порятунку.

Інший очевидець розповів, що відчув, як його будинок затремтів, а невдовзі почув вибух. Коли люди вибігли на вулицю, вони побачили іскри та велику кількість диму.

Ще один заявник повідомив диспетчеру про потужний вибух поблизу житлових трейлерів, які будували в цьому районі.

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Аварія сталася приблизно о 12:50 за місцевим часом, за сім миль на південний захід від міста Вест-Палм-Біч. Після падіння літака на проїжджій частині утворився кратер, а над місцем катастрофи здійнявся густий чорний дим. У цей час у районі йшов дощ. Губернатор Флориди Рон ДеСантіс назвав катастрофу катаклізмічною. За його словами, літак під час падіння нагадував ракету.

На борту перебували двоє членів екіпажу та семеро пасажирів. Усі дев'ятеро загинули.

Серед жертв були 55-річний пілот Джефф Грегорі та 20-річна другий пілот Наталія Гадельха Філгейрас. Також загинули технологічний підприємець Адам Робінсон, його дружина Гелен Шарп, двоє їхніх маленьких дітей, друзі родини та няня.

Унаслідок аварії близько 600 жителів навколишніх мобільних будинків були змушені залишити свої оселі. Для постраждалих організували тимчасовий притулок, зокрема для мешканців майже 80 будинків.

Наразі причину катастрофи не встановили. Слідчі не роблять припущень щодо обставин трагедії на ранньому етапі розслідування.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про спробу теракту на борту літака FlyDubai.

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