Шимпанзе застрял в затопленном вольере: его спас дрон с едой и одеялами

Во Флориде прошла необычная спасательная операция. Из-за наводнения шимпанзе Калеб оказался на мели в открытом вольере центра спасения дикой природы. Отрезанная водой, 38-летняя обезьяна оказалась в ловушке под угрозой голодной смерти или переохлаждения.

Не долго думая, сотрудники решили отправить ему еду и одеяла с помощью дрона, пишет Bild.

В США сильные дожди вызвали наводнения в некоторых штатах. В частности, в районе Форт-Пирса каналы вышли из берегов, затопив дорожки на территории центра спасения дикой природы.

Обычно сотрудники ежедневно раздают животным около 1360 килограммов корма с помощью гольф-каров. Однако после дождей они пересели на другой транспорт, но тот вскоре сломался, поэтому сотрудники в итоге воспользовались дроном.

Наводнение в США

Груз благополучно добрался до Калеба, который его схватил. Затем он балансировал на веревке, натянутой над водой. В конце концов, шимпанзе сам перебрался в сухое и безопасное место.

Видео дня

По словам сотрудников организации, около 200 шимпанзе, находившихся в центре, оставались в безопасности на протяжении всего этого происшествия. Ветеринары и другие сотрудники остались на ночь на территории. А к субботе уровень воды значительно снизился.

По словам пресс-секретаря Марка Йоханнана, около одной пятой троп было вновь открыто. Центр предоставляет приют шимпанзе из исследовательских лабораторий или индустрии развлечений.

Напомним, что камерунский биолог и смотритель за человекообразными обезьянами Фистон приблизился к острову Понго, где обитает большая колония шимпанзе, чтобы раздать животным бананы. Одним из обитателей этого клочка суши является Ситрон, которого с биологом связывает особая история. Фистон ухаживал, выхаживал и кормил брошенного шимпанзе, который находился на грани жизни и смерти.

Ранее Фокус писал о том, как шимпанзе используют лес в качестве гигантской ударной установки. Учёные обнаружили, что животные удивительным образом используют камни, деревья и полые корни в качестве огромной ударной установки.