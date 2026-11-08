Шимпанзе застряг у затопленому вольєрі: його врятував дрон із їжею та ковдрами

У Флориді пройшла незвичайна рятувальна операція. Через повінь шимпанзе Калеб опинився на мілині у відкритому вольєрі центру порятунку дикої природи. Відрізана водою, 38-річна мавпа опинилась у пасці під загрозою голодної смерті або переохолодження.

Не довго думаючи, працівники вирішили відправити йому їжу та ковдри за допомогою дрона, пише Bild.

У США сильні дощі спричинили повінь в окремих штатах. Зокрема, біля Форт-Пірса канали вийшли з берегів, затопивши доріжки на території центру порятунку дикої природи.

Зазвичай працівники щодня роздають тваринам близько 1360 кілограмів корму за допомогою гольф-карів. Але після дощів вони перейшли на інший транспорт, але той невдовзі зламався, тому працівники зрештою використали дрон.

Повінь у США

Вантаж успішно дістався Калеба, який його схопив. Потім він балансував на мотузці, натягнутій над водою. Зрештою, шимпанзе сам перебрався в сухе та безпечне місце.

Видео дня

За словами працівників організації, приблизно 200 шимпанзе у центрі залишалися в безпеці протягом усієї цієї події. Ветеринари та інші співробітники залишилися на ніч на території. А до суботи рівень води значно знизився.

За словами речника Марка Йоханнана, близько однієї п'ятої стежок було знову відкрито. Центр дає прихисток шимпанзе з дослідницьких лабораторій або індустрії розваг.

Нагадаємо, що камерунський біолог і доглядач за людиноподібними мавпами Фістон наблизився до острова Понго, де знаходиться велика колонія шимпанзе, аби роздати тварин банани. Одним з мешканців цього клаптика суші є Ситрон, якого зв'язує особлива історія з біологом. Фістон доглядав, виходжував і годував покинуте шимпанзе, яке було на межі життя та смерті.

Раніше Фокус писав, як шимпанзе використовують ліс як гігантську ударну установку. Вчені виявили, що тварини дивним чином використовують каміння, дерева і порожнисте коріння як величезну ударну установку.