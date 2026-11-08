Шимпанзе застряг у затопленому вольєрі: його врятував дрон із їжею та ковдрами
У Флориді пройшла незвичайна рятувальна операція. Через повінь шимпанзе Калеб опинився на мілині у відкритому вольєрі центру порятунку дикої природи. Відрізана водою, 38-річна мавпа опинилась у пасці під загрозою голодної смерті або переохолодження.
Не довго думаючи, працівники вирішили відправити йому їжу та ковдри за допомогою дрона, пише Bild.
У США сильні дощі спричинили повінь в окремих штатах. Зокрема, біля Форт-Пірса канали вийшли з берегів, затопивши доріжки на території центру порятунку дикої природи.
Зазвичай працівники щодня роздають тваринам близько 1360 кілограмів корму за допомогою гольф-карів. Але після дощів вони перейшли на інший транспорт, але той невдовзі зламався, тому працівники зрештою використали дрон.
Вантаж успішно дістався Калеба, який його схопив. Потім він балансував на мотузці, натягнутій над водою. Зрештою, шимпанзе сам перебрався в сухе та безпечне місце.
За словами працівників організації, приблизно 200 шимпанзе у центрі залишалися в безпеці протягом усієї цієї події. Ветеринари та інші співробітники залишилися на ніч на території. А до суботи рівень води значно знизився.
За словами речника Марка Йоханнана, близько однієї п'ятої стежок було знову відкрито. Центр дає прихисток шимпанзе з дослідницьких лабораторій або індустрії розваг.
Нагадаємо, що камерунський біолог і доглядач за людиноподібними мавпами Фістон наблизився до острова Понго, де знаходиться велика колонія шимпанзе, аби роздати тварин банани. Одним з мешканців цього клаптика суші є Ситрон, якого зв'язує особлива історія з біологом. Фістон доглядав, виходжував і годував покинуте шимпанзе, яке було на межі життя та смерті.
Раніше Фокус писав, як шимпанзе використовують ліс як гігантську ударну установку. Вчені виявили, що тварини дивним чином використовують каміння, дерева і порожнисте коріння як величезну ударну установку.