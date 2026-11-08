Испанская мечта за 160 евро в месяц: живописная деревня ищет владельца для своего ресторана

Деревня в Испании ищет нового руководителя для своего единственного бара-ресторана, куда местные жители приходят, чтобы пообщаться и выпить кофе.

Попробовать себя в роли руководителя может любой. Деревня находится в муниципалитете Бербегали в горной провинции Уэска на северо-востоке Испании. Там проживает всего 321 человек, пишет Bild.

Кафе "Эль Меридиано" на деревенской площади в Испании — это место, где собираются местные жители. Они приходят туда, чтобы выпить кофе.

В связи с этим муниципалитет ищет преемника, который взял бы на себя управление учреждением площадью 214 квадратных метров и тем самым сохранил бы это важное место встреч сельской общины.

Испанская деревня ищет нового владельца для единственного кафе Фото: Скриншот

Для будущих владельцев сделка может оказаться действительно выгодной: минимальная ежемесячная арендная плата составляет всего 160 евро. На месте имеется полностью оборудованная кухня. Заинтересованные лица могут подать заявку в мэрию. Концессионное соглашение будет заключено на четыре года по результатам открытого конкурса. Согласно условиям тендера, решающими факторами будут наиболее выгодное ценовое предложение и квалификация заявителя.

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Кстати, это не первый случай, когда испанский муниципалитет использует необычные предложения для привлечения новых жителей.

Напомним, что в испанском регионе Галисия местные власти предлагают передать в частную собственность заброшенную деревню из 12 домов и участок площадью 15 тысяч квадратных метров за 0 евро.

Кроме того, гигантская ледяная глыба может накрыть горную деревню Ранда в Швейцарии. Ведь она буквально висит над ней и медленно сползает по долине. Даже новый снегопад может усугубить ситуацию и, в худшем случае, спровоцировать лавину. В настоящее время эксперты внимательно следят за ситуацией на восточном леднике Вайсхорн в Вале, который буквально висит в воздухе на высоте 4505 метров.