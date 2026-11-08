Іспанська мрія за €160 на місяць: мальовниче село шукає господаря для свого ресторану

Село в Іспанії шукає нового керівника для свого єдиного бару-ресторану, куди приходять місцеві жителі, щоб поспілкуватися та випити кави.

Спробувати себе у ролі керівника може будь-хто. Село знаходиться в муніципалітеті Бербегалі в гірській провінції Уеска на північному сході Іспанії. Там проживає лише 321 мешканця, пише Bild.

Кафе "Ель Мерідіано" на сільській площі Іспанії — це осередок спілкування місцевих. Мешканці збираються там на каву.

Відтак муніципалітет шукає наступника, який би взяв на себе управління закладом площею 214 квадратних метрів і таким чином зберіг це важливе місце зустрічей сільської громади.

Іспанське село шукає нового господаря для єдиного кафе Фото: Скриншот

Для майбутніх власників угода може стати справді вигідною: мінімальна щомісячна орендна плата становить лише 160 євро. На місці є повністю обладнана кухня. Зацікавлені особи можуть подати пропозицію до мерії. Концесійна угода буде укладена на чотири роки на відкритому конкурсі. Згідно з тендером, вирішальними факторами будуть найкраща цінова пропозиція та кваліфікація заявника.

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До речі, це не перший випадок, коли іспанський муніципалітет використовує незвичайні пропозиції для залучення нових мешканців.

Нагадаємо, що в іспанському регіоні Галісія місцева влада пропонує віддати у приватне володіння закинуте село на 12 будинків та ділянку площею 15 тисяч квадратних метрів за 0 євро.

Також гігантська брила льоду може накрити гірське село Ранда у Швейцарії. Адже буквально висить над ним та повільно сповзає долиною. Навіть новий снігопад може погіршити ситуацію та, в найгіршому випадку, спровокувати лавину. Наразі експерти уважно стежать за ситуацією на східному льодовику Вайсхорн у Вале, що буквально висить у повітря та заввишки 4505 метрів.