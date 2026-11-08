Сломала запястье и начала тренироваться: учительница на пенсии простояла в планке пять часов

61-летняя Донна Джин Уайлд — учительница из Канады, находящаяся на пенсии, простояла в планке пять часов подряд.

Жительница Альберты побила собственный рекорд спустя более двух лет после того, как она установила свой предыдущий рекорд Гиннеса, пишет USA Today

Во время соревнований на Всемирных играх для взрослых Huntsman в штате Юта женщина удерживала планку в течение пяти часов подряд, побив свой предыдущий мировой рекорд в 4 часа 30 минут, установленный в марте 2024 года.

Женщина из Канады установила новый рекорд

Женщина, мать пятерых детей и бабушка 12 внуков, рассказала, что начала заниматься планкой много лет назад после того, как сломала запястье.

"Я поняла, что могу читать школьные уроки, проверять некоторые работы и читать электронные письма. Мне казалось, будто я тренируюсь даже с гипсом, и мне нравилось это ощущение", — сказала она.

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Это упражнение стало частью её ежедневного тренировочного режима, и в конце концов её семья убедила её попробовать установить мировой рекорд.

Во время тренировок перед соревнованиями 2024 года Донна рассказала, что проводила многочасовые сеансы планки, сочетая их с бегом, прыжками со скакалкой и поднятием тяжестей. Она даже читала мотивационные книги о спортсменах, чтобы узнать, как они тренируют свой ум для соревнований.

Подготовка женщины завершилась тем, что 21 марта 2024 года она побила рекорд во время мероприятия, прошедшего в спортивном зале её бывшей школы.

Спустя более двух лет женщина, похоже, не собирается останавливаться. На следующий день после своего достижения она пробежала дистанцию 3000 метров на Играх среди взрослых.

Напомним, что канадская спортсменка Молли Карлсон после четырёх лет подготовки прыгнула с 15-метрового айсберга в океан с температурой воды около +1 °C и стала первой женщиной, осмелившейся установить такой рекорд.

Кроме того, в США 33-летняя пловчиха Кэтрин Брид преодолела рекордную дистанцию от севера Калифорнии до Сан-Диего. Спортсменка в океане преодолевала штормы, сильные течения и загрязнённые участки побережья.