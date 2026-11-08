Зламала зап'ястя і почала тренуватися: вчителька на пенсії простояла у планці п'ять годин

61-річна Донна Джин Вайлд — вчителька з Канади на пенсії простояла у планці п'ять годин поспіль.

Мешканка Альберти, побила власний рекорд через понад два роки після того, як вона встановила свій попередній рекорд Гіннеса, пише USA Today

Під час змагань на Всесвітніх іграх для дорослих Huntsman у штаті Юта жінка тримала планку протягом п'яти годин поспіль, побивши свій попередній світовий рекорд у 4 години 30 хвилин, що встановлений у березні 2024 року.

Жінка з Канадим встановила новий рекорд

Жінка, матір п'ятьох дітей і бабуся 12 онуків розповіла, що займатися планкою багато років тому після того, як зламала зап'ястя.

"Я зрозуміла, що можу читати шкільні уроки, перевіряти деякі роботи та читати електронні листи. Я відчувала, ніби тренуюся навіть з гіпсом, і мені подобалося це відчуття", — сказала вона.

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Ця вправа стала частиною її щоденного тренувального розпорядку, і зрештою її родина переконала її спробувати встановити світовий рекорд.

Під час тренувань перед змаганнями 2024 року Донна сказала, що робила багатогодинні сеанси планки, поєднуючи їх з бігом, стрибками зі скакалкою та підняттям важких предметів. Вона навіть читала мотиваційні книги про спортсменів, щоб дізнатися, як вони тренують свій розум для змагань.

Підготовка жінки завершилася тим, що 21 березня 2024 року вона побила рекорд під час заходу, що відбувся у спортзалі її колишньої школи.

Більше ніж через два роки жінка, здається, не збирається зупинятися. Наступного дня після свого досягнення вона пробігла дистанцію 3000 метрів на Іграх дорослих.

Нагадаємо, що канадська спортсменка Моллі Карлсон після чотирьох років підготовки стрибнула з 15-метрового айсберга в океан із водою близько +1 °C і стала першою жінкою, яка наважилася на такий рекорд.

Також у США 33-річна плавчиня Кетрін Брід подолала рекордну дистанцію з півночі Каліфорнії до Сан-Дієго. Спортсменка в океані долала шторми, сильні течії й забруднені ділянки узбережжя.