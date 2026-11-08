В Австрии "исчез" огромный ледник: в скором времени Восточные Альпы могут остаться без льда

После жаркого лета Австрия лишилась своего ледника под названием Шварцмильцфернер, который был последним в Высоких Альпах Алльгоя на австрийской стороне.

Исследователи сообщают, что после этого лета его состояние изменилось. Ведь за теплые месяцы он потерял более четырех метров толщины и примерно половину своего объема, пишет Bild.

"После следующего лета он, скорее всего, полностью исчезнет", — рассказал Кристоф Майер, гляциолог Баварской академии наук.

Ледник Шварцмильцфернер в 2026 году Фото: Скриншот

В течение 26 лет Майер и его коллеги наблюдали за ледниковым полем на юго-восточном склоне гор Меделегабель и Хохфроттшпитце. На высоте около 2450 метров они зафиксировали значительную утрату ледяной массы с 2016 года.

"Эта тенденция ещё более усилилась с 2022 года. С тех пор стало ясно, что ледник обречён", — объясняет исследователь.

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Каждый год в горах исчезает несколько ледников

Исчезновение ледников — не единичный случай, а целая тенденция.

"Каждый год в Альпах исчезают несколько небольших ледников", — говорит Майер.

По его словам, эту тенденцию практически невозможно остановить.

"Даже при сильных снегопадах зимой ледяные массивы быстро разрушаются. Лето сейчас для них слишком жаркое", — пояснил гляциолог.

Поэтому его прогноз неутешителен.

"Исходя из текущих данных, я ожидаю, что все Восточные Альпы освободятся ото льда в период между 2060 и 2070 годами", — говорит он.

Напомним, что в Италии обнаружили бочку с пивом, которая десятилетиями пролежала во льдах Южного Тироля.

Кроме того, на северо-востоке Италии, в Доломитовых Альпах, после таяния ледников обнаружили тайник с неразорвавшимися боеприпасами времён Первой мировой войны.