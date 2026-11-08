В Австрії "зник" величезний льодовик: незабаром Східні Альпи можуть залишитися без льоду

Після спекотного літа Австрія втратила свого льодовика на ім'я Шварцмільцфернер, який був останнім у Високих Альпах Алльгоя з австрійської сторони.

Дослідники повідомляють, що після цього літа його статус зімнився. Адже протягом теплих місяців він втратив понад чотири метри товщини та приблизно половину свого об'єму, пише Bild.

"Після наступного літа він, найімовірніше, повністю зникне", — розповів Крістоф Майєр, гляціолог Баварської академії наук.

Льодовик Шварцмільцфернер у 2026 році Фото: Скриншот

Протягом 26 років Майєр та його колеги спостерігали за льодовиковим полем на південно-східному схилі гір Меделегабель та Хохфроттшпітце. На висоті близько 2450 метрів вони задокументували значні втрати льодової маси з 2016 року.

"Ця тенденція ще більше посилилася з 2022 року. Відтоді стало зрозуміло, що льодовик приречений", — пояснює дослідник.

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Щороку в горах зникає кілька льодовиків

Зникнення льодовиків не поодинокий випадок, а ціла тенденція.

"Щороку в Альпах зникають кілька менших льодовиків", — каже Майєр.

За його словами, цю тенденцію практично неможливо зупинити.

"Навіть за умови сильних снігопадів взимку, крижані маси швидко руйнуються. Літо зараз для них занадто спекотне", – пояснив гляціолог.

Тож його прогноз невтішний.

"Виходячи з поточних даних, я очікую, що всі Східні Альпи будуть вільні від льоду між 2060 і 2070 роками", — каже він.

Нагадаємо, що в Італії знайшли бочку з пивом, яка десятиліттями пролежала в льодовиках на Південному Тіролі.

Також на північному сході Італії у Доломітових Альпах після танення льодовиків знайшли схованку з нерозірваними боєприпасами часів Першої світової війни.