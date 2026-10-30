Сотні боєприпасів Першої світової з'являються з-під льоду в Альпах: їх масово почали знаходити туристи

На північному сході Італії у Доломітових Альпах після танення льодовиків знайшли схованку з нерозірваними боєприпасами часів Першої світової війни.

Частину боєприпасів почали знаходити туристи влітку 2026 року, які неодноразово повідомляли про знайдені бомби, повідомляє The Guardian.

Після чого військові провели перевірки та вилучили 250 вибухових пристроїв, що пролежали під льодом понад століття.

Як повідомили у бригаді "Джулія Альпіна", яка проводила пошуки, серед виявлених боєприпасів знайшли 18 італійських 75-мм артилерійських снарядів та 37 французьких мінометних снарядів Theveto, що також постачалися італійській королівській армії під час Першої світової війни.

Більшість боєприпасів знайшли поблизу біля Сан-Бово в долині Приміеро на сході регіону Трентіно. Крім того, масштабні пошукові роботи провели також на інших високогірних ділянках і льодовиках регіону Трентіно-Альто-Адідже.

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Військові знешкодили понад 250 вибухових пристроїв Фото: Скриншот

Повідомляється, що ця зброя лишилася після так званої "білої війни" — битви між австро-угорською армією та італійськими військами в Альпах у 1915−1918 рр. Військові операції проходили на великій висоті в умовах сильного холоду.

"В останні роки, наприкінці кожного літа, з’являються ці небезпечні артефакти, і щороку їх стає все більше. Вони зберігалися льодом понад 100 років. Деякі вже вибухнули, але багато ні, тому тепер, коли вони знову з’являються, вони дуже й дуже небезпечні", — розповів професор Бергамського університету Стефано Морозіні.

За його словами, причиною того, що все частіше знаходять боєприпаси, є глобальне потепління.

Відтак, туристам рядять ніколи не торкатися жодного вибухового пристрою незалежно від того, де він знаходиться, та негайно повідомити про будь-яку знахідку в поліцію.

Нагадаємо, що гігантська брила льоду може накрити гірське село Ранда у Швейцарії. Адже буквально висить над ним та повільно сповзає долиною.

Також лавини на гірськолижних курортах в Альпах уже вбили понад 20 туристів. А тепер через сходження снігу зійшов з рейок цілий поїзд.