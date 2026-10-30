Сотни боеприпасов Первой мировой войны появляются из-под льда в Альпах: туристы начали массово находить их

На северо-востоке Италии, в Доломитовых Альпах, после таяния ледников обнаружили тайник с неразорвавшимися боеприпасами времён Первой мировой войны.

Часть боеприпасов начали находить туристы летом 2026 года, которые неоднократно сообщали о найденных бомбах, сообщает The Guardian.

После чего военные провели проверки и изъяли 250 взрывных устройств, пролежавших под льдом более века.

Как сообщили в бригаде "Джулия Альпина", проводившей поиски, среди обнаруженных боеприпасов были найдены 18 итальянских 75-мм артиллерийских снарядов и 37 французских минометных снарядов Theveto, которые также поставлялись итальянской королевской армии во время Первой мировой войны.

Большинство боеприпасов было обнаружено неподалеку от Сан-Бово в долине Примиеро на востоке региона Трентино. Кроме того, масштабные поисковые работы были проведены также на других высокогорных участках и ледниках региона Трентино-Альто-Адидже.

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Военные обезвредили более 250 взрывных устройств Фото: Скриншот

Сообщается, что это оружие осталось после так называемой "белой войны" — сражения между австро-венгерской армией и итальянскими войсками в Альпах в 1915–1918 гг. Военные операции проходили на большой высоте в условиях сильного холода.

"В последние годы, в конце каждого лета, появляются эти опасные артефакты, и с каждым годом их становится всё больше. Они хранились во льду более 100 лет. Некоторые уже взорвались, но многие — нет, поэтому теперь, когда они вновь появляются, они очень и очень опасны", — рассказал профессор Бергамского университета Стефано Морозини.

По его словам, причиной того, что всё чаще находят боеприпасы, является глобальное потепление.

Поэтому туристам рекомендуется никогда не прикасаться к взрывным устройствам, независимо от того, где они находятся, и немедленно сообщать о любой находке в полицию.

Напомним, что гигантская глыба льда может накрыть горную деревню Ранда в Швейцарии. Ведь она буквально висит над ней и медленно сползает по долине.

Кроме того, лавины на горнолыжных курортах в Альпах уже унесли жизни более 20 туристов. А теперь из-за схода снега с рельсов сошел целый поезд.