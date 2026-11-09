91-летняя женщина "собирает" мировые рекорды в легкой атлетике: она начала тренироваться в 60 лет

91-летняя спортсменка из Вермонта Флоренс Мейлер устанавливает мировые спортивные рекорды, в частности в беге с препятствиями на 2000 метров, беге на 80 метров с барьерами, прыжках с шестом, прыжках в высоту, тройном прыжке и пятиборье по версии World Masters Athletics.

Три десятилетия назад 60-летнюю Флоренс Мейлер её лучшая подруга убедила попробовать свои силы в лёгкой атлетике. И с тех пор она занимается спортом, пишет People.

На протяжении 20 лет она и её подруга Барбара Джордан тренировались и выступали вместе, устанавливая мировые рекорды на соревнованиях по лёгкой атлетике.

Но 10 лет назад их карьера в качестве спортивного тандема прервалась, когда у Барбары диагностировали рак, и она была вынуждена полностью прекратить заниматься спортом. А в 2020 году она скончалась в возрасте 85 лет после пятилетней борьбы с раком.

Сегодня 91-летняя Флоренс до сих пор вспоминает о своей покойной лучшей подруге. И продолжает "собирать" мировые рекорды в своей возрастной группе.

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"Я так скучаю по ней. Наши совместные тренировки были просто фантастическими, потому что мы бросали друг другу вызовы и критиковали друг друга. Мне действительно трудно тренироваться в одиночку. Это настоящая борьба, но я полна решимости, я думаю о Барб, и я должна сделать это для неё, и я должна сделать это для штата Вермонт", — сказала спортсменка.

91-летняя спортсменка

С тех пор она побила несколько мировых рекордов в своей возрастной группе 90–94 года.

По данным World Masters Athletics, Флоренс Мейлер является обладательницей мировых рекордов в беге на 2000 метров с препятствиями, беге на 80 метров с барьерами, прыжках с шестом, прыжках в высоту, тройном прыжке и пятиборье.

"Мне приятно, что так много спортсменов подходят ко мне и говорят: „Вы были для меня источником вдохновения“. Это прекрасное чувство", — сказала она.

Кроме того, Флоренс Мейлер убеждена, что никогда не поздно начать заниматься чем-то интересным.

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