91-річна "збирає" світові рекорди в легкій атлетиці: вона почала тренуватися у 60 років

91-річна спортсменка з Вермонту Флоренс Мейлер б'є світові спортивні рекорди, зокрема у бігу з перешкодами на 2000 метрів, бігу на 80 метрів з бар'єрами, стрибках з жердиною, стрибках у висоту, потрійному стрибку та п'ятиборстві за версією World Masters Athletics.

Три десятиліття тому 60-річну Флоренс Мейлер її найкраща подруга переконала спробувати себе в легкій атлетиці. І з того часу вона займається спортом, пише People.

Протягом 20 років вона та її подруга, Барбара Джордан, тренувалися та змагалися разом, б'ючи світові рекорди на змаганнях з легкої атлетики.

Але 10 років тому їхній час як спортивний тандем був перерваний, коли у Барбари діагностували рак, і вона була змушена повністю припинити займатися спорт. А у 2020 році вона померла у віці 85 років після п'ятирічної боротьби з раком.

Сьогодні 91-річній Флоренс все ще згадує про свою покійну найкращу подругу. І продовжує "колекціонувати" світові рекорди у своїй віковій групі.

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"Я так сумую за нею. Спільні тренування були фантастичними, бо ми кидали один одному виклики та критикували один одного. Мені справді важко тренуватися самостійно. Це справжня боротьба, але в мене є рішучість, я думаю про Барб, і я маю зробити це для неї і я маю зробити це для штату Вермонт", — сказала спортсменка.

91-річна спортсменка

З того часу вона побила кілька світових рекордів у своїй віковій групі 90–94 роки.

За даними World Masters Athletics, Флоренс Мейлер є володаркою світових рекордів з бігу на 2000 метрів з перешкодами, бігу на 80 метрів з бар'єрами, стрибках з жердиною, стрибках у висоту, потрійному стрибку та п'ятиборстві.

"Мені приємно, що так багато спортсменів підходять до мене і кажуть: "Ви були для мене натхненням". Це чудове відчуття", — сказала вона.

Також Флоренс Мейлер перконана, що ніколи не пізно почати займатися чимось цікавим.

Нагадаємо, що також 61-річна Донна Джин Вайлд — вчителька з Канади на пенсії простояла у планці п'ять годин поспіль.

Також канадська спортсменка Моллі Карлсон після чотирьох років підготовки стрибнула з 15-метрового айсберга в океан із водою близько +1 °C і стала першою жінкою, яка наважилася на такий рекорд.