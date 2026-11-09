Может задушить и проглотить взрослого человека: дети превратили огромного питона в аттракцион

В Индонезии дети превратили огромного питона в детский аттракцион. Катались по нему, сидели верхом и бегали вокруг.

И все это под покойными взглядами взрослых с телефонами в руках, пишет O Estado.

Огромный питон

На видео огромная змея, похожая на сетчатого питона, лежит, растянувшись на грунтовом склоне во дворе. Маленький мальчик садится на нее верхом и спускается вниз, а старший мальчик стоит рядом и наблюдает, и ни один из них не боится.

Судя по кадрам, это сетчатый питон — одна из самых больших и опасных змей в мире, достигающая длины более шести метров. Он не ядовит, но способен задушить и проглотить даже взрослого человека.

Но больше всего пользователей сети поражает в этом видео — даже не гигантская змея, а то, что родителей вообще не смущает тот факт, что дети играют с опасным животным.

Видео дня

Напомним, что 50-летний Бен Хафис вышел проверить курятник у своего дома, услышав необычные шумы среди птиц. Он и представить не мог, что всего через несколько секунд окажется лицом к лицу с трехметровой рептилией.

Также гигантская змея в паводковых водах заставила пользователей соцсетей разделиться на два лагеря. Одни считают рептилию реальной, другие уверены, что это творение ИИ. Пользователи соцсетей оказались в замешательстве после появления загадочного видео, на котором изображен гигантский питон, предположительно проглотивший собаку. Кадры, снятые в провинции Паттани в Таиланде, сразу стали предметом споров.