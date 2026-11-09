Може задушити і проковтнути дорослу людину: діти перетворили величезного пітона на атракціон

В Індонезії діти перетворили величезного пітона на дитячий атракціон. Каталися по ньому, сиділи верхи та бігали навколо.

І все це під спокійними поглядами дорослих із телефонами в руках, пише O Estado.

Величезний пітон

На відео величезна змія, схожа на сітчастого пітона, лежить, розтягнувшись на ґрунтовому схилі на подвір’ї. Маленький хлопчик сідає на неї верхи та спускається вниз, а старший хлопчик стоїть поруч і спостерігає, і жоден з них не боїться.

Судячи з кадрів, це сітчастий пітон — одна з найбільших і найнебезпечніших змій у світі, що досягає довжини понад шість метрів. Він не отруйний, але здатний задушити й проковтнути навіть дорослу людину.

Але найбільше користувачв мережі вражає в цьому відео — навіть не гігантська змія, а те, що батьків взагалі не бентежить той факт, що діти граються з небезпечною твариною.

Видео дня

Нагадаємо, що 50-річний Бен Хафіс вийшов перевірити курник біля свого будинку, почувши незвичайні шуми серед птахів. Він і уявити не міг, що всього за кілька секунд опиниться віч-на-віч із триметровою рептилією.

Також гігантська змія в паводкових водах змусила користувачів соцмереж розділитися на два табори. Одні вважають рептилію реальною, інші впевнені, що це творіння ШІ. Користувачі соцмереж опинилися в замішанні після появи загадкового відео, на якому зображений гігантський пітон, який, імовірно, проковтнув собаку. Кадри, зняті в провінції Паттані в Таїланді, відразу ж стали предметом суперечок.