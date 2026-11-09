В Москве мужчина после того, как не смог договориться с охраной роскошной гостиницы в "Москва-Сити", протаранил вход в гостиницу, а затем станцевал лезгинку.

Мужчина несколько раз пытался протаранить на автомобиле входную дверь отеля Novotel. Записи происшествия появились в социальных сетях, пишет российское РБК.

Мужчина выбил дверь гостиницы в Москве

Сообщается, что мужчина кавказской национальности поссорился с охраной гостиницы Novotel, которая по какой-либо причине отказалась ее пропустить.

Но вместо того, чтобы пойти мирно, он решил вопрос своим способом — протаранил входную дверь на автомобиле.

А чтобы эффектно завершить выступ, вышел из машины и станцевал.

На опубликованных кадрах видно, как водитель отъезжал от входа и снова направлял машину Lada Vesta на дверь гостиницы. В какой-то момент мужчина вышел из автомобиля и стал танцевать. Судя по движениям, он исполнял танец, похожий на лезгинку.

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Также стало известно, что стоимость этого "концерта" – несколько миллионов рублей. Именно в такую сумму предварительно оценили ущерб.

Напомним, что 1 октября в Московской области произошел взрыв в одной из многоэтажек по улице Белорусской. Сообщается, что в этот момент в квартире находился только кот. Инцидент произошел из-за туристического газового баллона, оставленного на включенной плите.

Также в российском Кремле не смогли скрыть фото Владимира Путина, где он встречает президента Мозамбика Даниэля Чапо в Москве. Фотография открыто показывает карликовый рост российского диктатора.