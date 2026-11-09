Посварився з охороною: у Москві чоловік протаранив вхід готелю на авто, а потім станцював лезгінку

У Москві чоловік після того, як не зміг домовитися з охороною розкішного готелю у "Москва-Сіті" протаранив вхід до готелю, а потім станцював лезгінку.

Чоловік кілька разів намагався протаранити автомобілем вхідні двері готелю Novotel. Записи події з’явилися в соціальних мережах, пише російське РБК.

Чоловік вибив двері готелю у Москві

Повідомляється, що чоловік кавказської національності посварився з охороною готелю Novotel, яка з якоїсь причини відмовилася його пропустити.

Але замість того, щоб піти мирно, він вирішив питання у свій спосіб — протаранив вхідні двері на автомобілі.

А щоб ефектно завершити виступ, вийшов з машини й станцював.

На опублікованих кадрах видно, як водій від’їжджав від входу і знову направляв машину Lada Vesta на двері готелю. У якийсь момент чоловік вийшов з автомобіля і почав танцювати. Судячи з рухів, він виконував танець, схожий на лезгінку.

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Також стало відомо, що вартість цього "концерту" — кілька мільйонів рублів. Саме в таку суму попередньо оцінили збитки.

Нагадаємо, що 1 жовтня у Московській області стався вибух в одній із багатоповерхівок на вулиці Білоруській. Повідомляється, що у той момент у квартирі перебував лише кіт. Інцидент трапився через туристичний газовий балон, що був залишений на увімкненій плиті.

Також у російському Кремлі не змогли приховати фото Володимира Путіна, де він зустрічає президента Мозамбіку Даніеля Чапо в Москві. Світлина відкрито показує карликовий зріст російського диктатора.