Фастфуд на горнолыжных курортах: в Альпах произошел скандал из-за новых ресторанов

Популярная сеть быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) открывает новые рестораны в двух популярных зимних курортах на склонах итальянских Альп.

Но многие отдыхающие выступили против такого шага, ведь на зимнем отдыхе в горах, по их мнению, должно подавать традиционную кухню, а именно кнедли, бекон и другие блюда, пишет Bild.

Сеть KFC уже переезжает прямо на горнолыжные склоны итальянских Альп. Два ресторана должны открыться 5 декабря 2026 на высоте 1700 и 2123 метров. Но эти планы уже вызывают значительные споры.

Любители гор опасаются, что Доломитовые Альпы все больше будут превращаться в очередной взаимозаменяемый тематический парк.

Где строятся рестораны KFC

Два ресторана KFC хотят построить в Мадонна-ди-Кампильо в Трентино и в Кортина-д'Ампеццо в Венето. В уникальном горном регионе в начале лыжного сезона отдыхающие преимущественно ищут сельские горные заведения с местными блюдами. Но теперь она там найдут картошку фри, огромные ведра хрустящего куриного филе и острые куриные крылышки.

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Для критиков это еще один пример коммерческого безумия в Альпах, растущего в регионе уже много лет. Негодование по поводу этого последнего события выражают местные в социальных сетях. По их словам, теперь на высоте 2000 метров есть суши, устрицы, диджейские сеты и очереди за пончиками. А теперь еще KFC.

На высоте около 1700 метров, над Мадонна-ди-Кампильо в итальянских Доломитовых Альпах (Трентино), откроется один из ресторанов KFC Фото: Фото взяты из открытых источников

"KFC в итальянских Доломитах?!? Помогите, пожалуйста! Это просто непонятно и абсурдно", — написал один из пользователей в сети.

Люди опасаются, что региональная кухня и традиционная горная культура будут вытеснены фастфудом.

"Эра поленты с колбасой Луганега закончилась. Зато тысячам посетителей теперь предлагают жареную курицу, громкую музыку и полеты на вертолете", — сказал Луиджи Казанова, президент экологической организации Mountain Wilderness.

Мануэла Балдракки из другой местной организации считает, что горный ландшафт на пути к превращению в парк развлечений.

Также президент Трентинского отделения организации по охране культурного наследия особенно критически относится к расположению в Мадонна-ди-Кампильо заявил, что этот район и так сильно отягощен, как живописно, так и акустически, мероприятиями после катания на лыжах.

Критика направлена не только на американскую сеть гостиниц. Речь идет о том, насколько коммерциализацию Доломитовых Альп все еще могут терпеть, и не будет ли однажды потеряно то, что привлекает большинство людей к горам.

Напомним, что после жаркого лета Австрия потеряла свой ледник по имени Шварцмильцфернер, бывший последним в Высоких Альпах Алльгоя с австрийской стороны.

Также на северо-востоке Италии в Доломитовых Альпах после таяния ледников нашли тайник с неразорванными боеприпасами времен Первой мировой войны.