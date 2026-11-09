Фастфуд на гірськолижних курортах: в Альпах трапився скандал через нові ресторани

Популярна мережа швидкого харчування Kentucky Fried Chicken (KFC) відкриває нові ресторани у двох популярних зимових курортах на схилах італійських Альп.

Але багато відпочивальників виступили проти такого кроку, адже на зимовому відпочинку в горах, на їх думку, мають подавати традиційну кухню, а саме кнедлі, бекон та інші страви, пише Bild.

Мережа KFC вже переїжджає прямо на гірськолижні схили італійських Альп. Два ресторани мають відкритися 5 грудня 2026 року на висоті 1700 та 2123 метрів Але ці плани вже викликають значні суперечки.

Любителі гір побоюються, що Доломітові Альпи дедалі більше перетворюватимуться на черговий взаємозамінний тематичний парк.

Де будуються ресторани KFC

Два ресторани KFC хочуть побудувати в Мадонна-ді-Кампільйо в Трентіно та в Кортіна-д'Ампеццо в Венето. В унікальному гірському регіоні на початку лижного сезону відпочивальники переважно шукають сільські гірські заклади з місцевими стравами. Але тепер вона там знайдуть картоплю фрі, величезні відра хрусткого курячого філе та гострі курячі крильця.

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Для критиків це ще один приклад комерційного божевілля в Альпах, що зростає в регіоні вже багато років. Обурення з приводу цієї останньої події висловлюють місцеві в соціальних мережах. За їх словами, тепер на висоті 2000 метрів є суші, устриці, діджейські сети та черги за пончиками. А тепер щей KFC.

На висоті близько 1700 метрів, над Мадонна-ді-Кампільйо в італійських Доломітових Альпах (Трентіно), відкриється один із ресторанів KFC Фото: Фото з відкритих джерел

"KFC в італійських Доломітах?!? Допоможіть, будь ласка! Це просто незрозуміло та абсурдно", — написав один із користувачів у мережі.

Люди бояться, що регіональна кухня та традиційна гірська культура будуть витіснені фастфудом.

"Ера поленти з ковбасою Луганега закінчилася. Натомість тисячам відвідувачів тепер пропонують смажену курку, гучну музику та польоти на гелікоптері", — сказав Луїджі Казанова, президент екологічної організації Mountain Wilderness.

Мануела Балдраккі з іншої місцевої організації вважає, що гірський ландшафт на шляху до перетворення на парк розваг.

Також президент Трентінського відділення організації з охорони культурної спадщини особливо критично ставиться до розташування в Мадонна-ді-Кампільйо заявив, що цей район і так сильно обтяжений, як мальовничо, так і акустично, заходами після катання на лижах.

Критика спрямована не лише на американську мережу готелів. Йдеться про те, наскільки комерціалізацію Доломітові Альпи все ще можуть терпіти, і чи не буде одного дня втрачено те, що приваблює більшість людей до гір.

Нагадаємо, що після спекотного літа Австрія втратила свій льодовик на ім'я Шварцмільцфернер, який був останнім у Високих Альпах Алльгоя з австрійської сторони.

Також на північному сході Італії у Доломітових Альпах після танення льодовиків знайшли схованку з нерозірваними боєприпасами часів Першої світової війни.