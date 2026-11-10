Разъяренный мужчина час крушил экскаватором правительственное учреждение: какая причина (видео)

В Китае произошел чрезвычайный случай. Разъяренный мужчина въехал на экскаваторе административное государственное здание в городе Сиань в провинции Шэньси, снеся вход и повредив несколько зданий.

Китаец пошел на этот шаг из-за спора о невыплаченных компенсациях крестьянам, сообщает Al Jazeera.

На опубликованном видео в сети видно, как желтый экскаватор почти час разрушает фасад здания, пока персонал и посетители наблюдали издалека.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел около 11 утра и длился около часа. Они были напуганы, когда увидели, как водитель управляет экскаватором.

Сотрудники центра сообщили, что люди были эвакуированы сразу после инцидента, а водителя задержала полиция.

В сообщении полиции говорится, что они были задержаны на месте 47-летнего Ху Моумоу. Из-за его действий никто из работников не пострадал. Но экскаватор повредил фасад ворот. Также на площади были повреждены ступени.

Видео дня

Китаец уничтожил правительственное учреждение

На месте также повреждено не менее шести частей конструкции здания. На месте происшествия полицейские провели фотосъемку и собрали вещдоки.

Центр государственного обслуживания вернулся в обычный режим работы после обеда.

К подозреваемому избрана мера пресечения, а дело расследуют дальше.

Напомним, что в Британии мужчина снес половину полуотделенного дома, а затем продал землю и уехал за границу. Британец обвинил во всем городской совет и соседку.

Также в британском городе Миддлсбро произошел необычный инцидент. Мужчина по имени Натан Б ночью похитил огромный трактор и протаранил дом Люка Л. А все потому, что владелец дома был его заклятым врагом, а также осквернил могилу родственников Натана.