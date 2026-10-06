Соседские войны: мужчина снес свою половину дома, продал землю и уехал за границу

В Великобритании мужчина снес половину двухквартирного дома, а затем продал участок и уехал за границу. Британец обвинил во всём городской совет и соседку.

В то же время его соседка по соседству заявляет о серьезных повреждениях своей части дома, пишет Daily Star.

Отец четверых детей Крис Роудс снес свою часть поместья Падси в Лидсе, оставив соседке Шиварне Митре часть дома.

Британец снес половину дома: у соседки остались дыры в крыше

44-летняя женщина утверждает, что до этого она боролась с сыростью и плесенью в доме, который теперь уже невозможно продать. Но Крис настаивает, что он не сделал ничего плохого, возлагая всю ответственность на свою бывшую соседку и руководителей местного совета.

"Случились очень неприятные обстоятельства, которые обошлись мне и моей жене в кругленькую сумму, а также стали причиной стресса", — рассказал 47-летний мужчина.

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Он утверждал, что пытался урегулировать эту ситуацию со всеми заинтересованными сторонами на каждом этапе.

Женщина, которая живет в одной квартире со своим маленьким сыном и пожилой матерью, называет последние четыре года "кошмаром".

Она приобрела свой трёхкомнатный дом в мае 2021 года за 217 000 фунтов стерлингов и вложила около 80 000 фунтов стерлингов в ремонт, который включал сад стоимостью 35 000 фунтов стерлингов и новую кухню.

Британец снес половину дома перед переездом за границу Фото: Скриншот

Но после сноса полуотдельного дома она утверждает, что через щели, оставшиеся в стенах и крыше, проникают дождь, крысы и белки.

Крис Роудс, предприниматель, приобрел соседний объект недвижимости в июле 2022 года за 280 000 фунтов стерлингов.

Разрешение на проектирование двух пристроек ему было выдано тем же летом, а их строительство началось в октябре 2022 года.

Но женщина утверждает, что он воспользовался разрешениями на планировку, чтобы снести весь дом.

Снес половину дома и продал землю

Однако мужчина утверждает, что повреждения, полученные после шторма, сделали фронтонную стену опасной. И в соответствии с указаниями Управления по охране здоровья и безопасности труда он демонтировал её вдоль передней стены.

В мае 2023 года местный совет вручил мужчине уведомление о приостановке строительства, которое, как он утверждает, он полностью выполнил. По его словам, инспектор по вопросам благоустройства сообщил ему, что он должен был получить разрешение на снос.

Впоследствии он подал заявку на строительство совершенно нового жилья. Однако местный совет игнорировал его в течение нескольких месяцев после подачи заявки.

Поэтому мужчина продал свой участок с разрешением на строительство в начале этого года за 115 000 фунтов стерлингов, заявив, что не хочет, чтобы его семья переживала всю эту ситуацию.

По его словам, соседка пыталась препятствовать реконструкции при каждом удобном случае. Но сама женщина утверждает, что он вел себя с ней агрессивно.

В свою очередь, представитель городского совета Лидса заявил, что здание было снесено владельцем без необходимых разрешений. После этого городской совет посоветовал женщине обратиться в страховую компанию, в которой застраховано её жилье, и получить юридическую консультацию.

В результате страховая компания этой женщины инициировала судебный процесс, который только через два года дойдет до суда. А сосед тем временем продал землю и уехал за границу.

Напомним, что в британском городе Мидлсбро произошел необычный инцидент. Мужчина по имени Натан Б. ночью угнал огромный трактор и протаранил дом Люка Л. А всё из-за того, что владелец дома был его заклятым врагом, а также осквернил могилу родственников Натана.

Кроме того, 135-метровый контейнеровоз буквально "постучал" в дверь жителя Тронхейма. Судно полностью село на мель и оказалось в саду Йохана Хелберга, чудом не задев его дом.