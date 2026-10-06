Сусідські війни: чоловік зніс свою половину будинку, продав землю та виїхав за кордон

У Британії чоловік зніс половину напіввідокремленого будинку, а потім продав землю та виїхав за кордон. Британець звинуватив у всьому міську раду та сусідку.

Натомість його сусідка через стіну заявляє про серйозні пошкодження своєї частини будинку, пише Daily Star.

Батько чотирьох дітей Кріс Роудс зніс свою частину маєтку Падсі в Лідсі, залишивши сусідку Шиварну Мітру з частиною будинку.

Британець зніс половину будинку: сусідка залишилася з дірками в даху

44-річна жінка стверджує, що до цього вона боролася з вогкістю, пліснявою у будинку, який тепер щей неможливо продати. Але Кріс наполягає, що він не зробив нічого поганого, покладаючи повну відповідальність на свою колишню сусідку та керівників місцевої ради.

"Сталися дуже невдалі обставини, які коштували мені та моїй дружині значних грошей, а також стресу", — розпові 47-річний чоловік.

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Він стверджував, що намагався вирішити цю ситуацію з усіма зацікавленими сторонами на кожному етапі.

Жінка, яка ділить нерухомість зі своїм маленьким сином та літньою матір'ю, називає останні чотири роки "кошмаром".

Вона придбала свій трикімнатний будинок у травні 2021 року за 217 000 фунтів стерлінгів та інвестувала приблизно 80 000 фунтів стерлінгів у ремонт, який включав сад вартістю 35 000 фунтів стерлінгів та нову кухню.

Британець зніс половину будинку перед переїздом за кордон Фото: Скриншот

Але після знесення напіввідокремленого будинку, вона стверджує, що через щілини, які залишилися в її стінах і даху, потрапляє дощ, щури, білки.

Кріс Роудс, який працює підприємцем, придбав нерухомість по сусідству в липні 2022 року за 280 000 фунтів стерлінгів.

Дозвіл на планування двох прибудов йому було надано того ж літа, а його будівництво розпочалося в жовтні 2022 року.

Але жінка переконує, що він скористався дозволами на планування, щоб знести весь будинок.

Зніс половину будинку та продав землю

Але чоловік стверджує, що пошкодження після шторму зробили фронтонну стіну небезпечною. І відповідно до вказівок Управління з охорони здоров'я та безпеки праці він демонтував її вздовж передньої стіни.

У травні 2023 року місцева рада вручила чоловіку повідомлення про зупинення будівництва, яке, як він наполягає, повністю виконав. За його словами, інспектор з питань благоустрою повідомив йому, що він мав отримати дозвіл на знесення.

Згодом він подав заявку на будівництво абсолютно нового житла. Але місцева рада ігнорувала його протягом кількох місяців після подання заяви.

Тож чоловік продав свою ділянку з дозволом на будівництво на початку цього року за 115 000 фунтів стерлінгів, заявивши, що не хоче, щоб його родина переживала усю цю ситуацію.

За його словами, сусідка намагалася перешкоджати реконструкції за кожної нагоди. Але сама жінка переконую, що він поводився з нею агресивно.

Натомість речник міської ради Лідса заявив, що будівлю було знесено власником без необхідних дозволів. Після цього міська рада порадила жінці звернутися до страхової компанії свого житла та отримати юридичну консультацію.

Відтак, страхова компанія жінки розпочала судовий процес, який тільки через два роки дійде до суду. Натомість сусід продав землю та виїхав за кордон.

Нагадаємо, що у британському місті Мідлсбро стався незвичний інцидент. Чоловік на ім'я Натан Б вночі викрав величезний трактор і протаранив будинок Люка Л. А все через те, що власник будинку був його заклятим ворогом, а також осквернив могилу родичів Натана.

Також 135-метровий контейнеровоз буквально "постукав" у двері жителя Тронхейма. Корабель повністю сів. На мілину і опинився в саду Йохана Хелберга, дивом не зачепивши його будинок.