Розлючений чоловік годину трощив екскаватором урядову установу: яка причина (відео)

У Китаї трапився надзвичайний випадок. Розлючений чоловік в'їхав на екскаваторі адміністративну державну будівлю у місті Сіань, що в провінції Шеньсі, знісши вхід та пошкодивши кілька будівель.

Китаєць пішов на цей крок через суперечку щодо невиплачених компенсацій селянам, повідомляє Al Jazeera.

На опублікованому відео у мережі видно, як жовтий екскаватор майже годину руйнує фасад будівлі, поки персонал та відвідувачі спостерігали здалеку.

Очевидці розповіли, що інцидент стався близько 11-ї ранку та тривав близько години. Вони були налякані, коли побачили, як водій керує екскаватором.

Співробітники центру повідомили, що людей було евакуйовано одразу після інциденту, а водія затримала поліція.

У повідомленні поліції йдеться, що вони затримали на місці 47-річного Ху Моумоу. Через його дії ніхто з працівників не постраждав. Але екскаватор пошкодив фасад воріт. Також на площі були пошкоджені сходинки.

Видео дня

Китаєць знищив урядову установу

На місці також пошкоджено щонайменше шість частин конструкції будівлі. На місці події поліцейські провели фотозйомку та зібрали речові докази.

Натомість Центр державного обслуговування повернувся до звичайного режиму роботи після обіду.

До підозрюваного обрано запобіжний захід, а справу розслідують далі.

Нагадаємо, що у Британії чоловік зніс половину напіввідокремленого будинку, а потім продав землю та виїхав за кордон. Британець звинуватив у всьому міську раду та сусідку.

Також у британському місті Мідлсбро стався незвичний інцидент. Чоловік на ім'я Натан Б вночі викрав величезний трактор і протаранив будинок Люка Л. А все через те, що власник будинку був його заклятим ворогом, а також осквернив могилу родичів Натана.