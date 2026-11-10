Ехала забирать дочь из школы: женщина увидела плавающую посреди дороги акулу

Во Флориде женщина по имени Франшара Наполеон шла за дочерью, когда заметила, как что-то странное плывет по затопленной улице у Форт-Пирс.

Жительница Флориды предположила, что это нечто вроде акулы, но в сети с ней не согласились пишет People.

Инцидент произошел 2 ноября, Франшара Наполеон проезжала через Форт-Пирс, когда заметила, что что-то двигалось сквозь воду на перекрестке 25-й улицы и Мидуэй-роуд.

Наблюдая за этим, она получила телефон и принялась записывать необычную встречу.

Во Флориде женщина сняла странное существо на затопленной дороге Фото: Скрин видео

"Я ехала забирать дочь из школы, прежде чем шторм усилился. Я заметила что-то, что двигалось в воде на затопленной улице, стала снимать и поняла, что это акула", — рассказала она.

Происшествие произошло во время сильных дождей и наводнений, затопивших некоторые части атлантического побережья Флориды, в результате чего дороги были затоплены.

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Хотя женщина считала, что она заметила акулу, пользователи сети с ней не согласились.

Пользователи предположили, что существо больше похоже на дельфина, а другие были убеждены, что это крупная рыба, которая может жить в прибрежных и солоноватых водах.

"Как бывший морской биолог, я бы сказал, что это дельфин"

"На самом деле это был тарпон. Его поймали и безопасно отпустили. Сумасшедшие несколько дней здесь, в Порт-Сент-Люси".

"Я живу в том же округе, это был тарпон, а не акула!"

По данным Fox News, затопленный перекресток расположен примерно в 5 километрах от водного пути. Это усилило предположение о том, как водное существо могло оказаться на затопленной улице.

Но что это было на самом деле, не удалось узнать.

Напомним, что в США на побережье Калифорнии произошел необычный случай. Огромная белая акула из глубин океана заплыла на мелководье, где находились серферы.

Также женщина в Калифорнии Эрин Кинг была в шоке, когда большая белая акула выскочила прямо из океана перед ее глазами.