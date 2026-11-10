Їхала забирати доньку зі школи: жінка побачила акулу, що плавала посеред дороги

У Флориді жінка на ім'я Франшара Наполеон йшла за донькою, коли помітила, як щось дивне пливе по затопленій вулиці у Форт-Пірс.

Мешканка Флориди припустила, що це щось схоже на акулу, але у мережі з нею не погодилися пише People.

Інцидент трапився 2 листопада, Франшара Наполеон проїжджала через Форт-Пірс, коли помітила, що щось рухалося крізь воду на перехресті 25-ї вулиці та Мідвей-роуд.

Спостерігаючи за цим, вона дістала телефон і почала записувати незвичайну зустріч.

У Флориді жінка зняла дивну істоту на затопленій дорозі Фото: Скрин відео

"Я їхала забирати доньку зі школи, перш ніж шторм посилився. Я помітила щось, що рухалося у воді на затопленій вулиці, тож почала знімати і зрозуміла, що це акула", — розповіла вона.

Випадок трапився під час сильних дощів та повеней, що затопили деякі частини атлантичного узбережжя Флориди, внаслідок чого дороги були затоплені.

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Але хоча жінка вважала, що вона помітила акулу, користувачі мережі з нею не погодилися.

Юзери припустили, що істота більше схожа на дельфіна, а інші були переконані, що це велика риба, яка може жити в прибережних і солонуватих водах.

"Як колишній морський біолог, я б сказав, що це дельфін"

"Насправді це був тарпон. Його спіймали та безпечно відпустили. Божевільні кілька днів тут, у Порт-Сент-Люсі".

"Я живу в тому ж окрузі, це був тарпон, а не акула!"

За даними Fox News, затоплене перехрестя розташоване приблизно за 5 кілометрів від водного шляху. Тож це підсилило припущення про те, як водна істота могла опинитися на затопленій вулиці.

Але що ж це було насправді, не вдалося дізнатися.

Нагадаємо, що у США на узбережжі Каліфорнії стався незвичний випадок. Величезна біла акула з глибин океану запливла на мілководдя, де перебували серфери.

Також жінка в Каліфорнії Ерін Кінг була шокована, коли велика біла акула вискочила прямо з океану перед її очима.