На дне вулканического озера нашли меч возрастом 3300 лет: он до сих пор острый

Меч в возрасте 3300 лет был найден северо-западнее Рима в необычном месте. Как Экскалибур в легендах о короле Артуре, он лежал на дне озера Меццано.

Дайверы также обнаружили топоры, кинжалы и целые вазы, пишет People. Находки планируется показать на выставке.

Меч, датируемый 13 веком до нашей эры, был найден на озере Меццано в Валентано, расположенном примерно в 96 километрах северо-западнее Рима, сообщают в Управлении археологии, изобразительного искусства и ландшафта Южной Этрурии (SABAP).

Находка в Италии

На видео от 5 октября, опубликованном на YouTube, видно, как дайверы ныряют с аквалангом в воду и находят меч на дне озера. Затем член команды поднимает меч и осматривает его, прежде чем вернуться к своей лодке с древним сокровищем.

Сообщается, что это уже третий меч, найденный на озере Меццано с 1970-х годов.

Видео дня

"Артефакт, сохранившийся в отличном состоянии и до сих пор имеет острый край", — заявили в SABAP.

Озеро Меццано расположено над кратером древнего вулкана, на котором в бронзовую пору было поселение.

Напомним, что в Италии почтальон Бруно Сальви десятилетиями собирал каждый цент, который мог найти. В конце концов его коллекция стала настолько тяжелой, что в бетоне лестница начала укрывать трещины.

Также коллекцию карт Pokemon сначала оценивали в 361 тысячу долларов США, но когда ютуберы, коллекционеры и инвесторы начали торги, ее продали более чем в пять раз большую сумму — за 2,14 миллиона долларов США.