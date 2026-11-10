На дні вулканічного озера знайшли меч віком 3300 років: він і досі гострий

Меч віком 3300 років було знайдено на північний захід від Риму в незвичайному місці. Немов Екскалібур у легендах про короля Артура, він лежав на дні озера Меццано.

Дайвери також знайшли сокири, кинджали та цілі вази, пише People. Знахідки заплановано показати на виставці.

Меч, що датується 13 століттям до нашої ери, був знайдений на озері Меццано у Валентано, яке розташоване приблизно за 96 кілометрів на північний захід від Риму, повідомляють в Управлінні археології, образотворчого мистецтва та ландшафту Південної Етрурії (SABAP).

Знахідка в Італії

На відео від 5 жовтня, опублікованому на YouTube, видно, як дайвери пірнають з аквалангом у воду та знаходять меч на дні озера. Потім член команди піднімає меч та оглядає його, перш ніж повернутися до свого човна зі стародавнім скарбом.

Видео дня

Повідомляється, що це вже третій меч, знайдений на озері Меццано з 1970-х років.

"Артефакт, що зберігся у відмінному стані та досі має гострий край", — заявили в SABAP.

Озеро Меццано розташоване над кратером стародавнього вулкана, на якому в бронзову добу було поселення.

Нагадаємо, що в Італії листоноша Бруно Сальві десятиліттями збирав кожен цент, який міг знайти. Зрештою його колекція стала настільки важкою, що в бетоні сходи почали вкривати тріщини.

Також колекцію карток Pokemon спочатку оцінювали у 361 тисячу доларів США, але коли ютубери, колекціонери та інвестори почали торги, її продали більш ніж за п'ять разів більшу суму — за 2,14 мільйона доларів США.