Рекордный улов: рыбаки 3 часа тянули гигантского осетра длиной почти 4 метра

Немецкие рыбаки поймали в Канаде огромный белый осетр. Их улов стал рекордным.

Они преследовали животное шесть километров в реке. После трех часов упорной борьбы нескольким мужчинам наконец-то удалось обуздать гигантскую рыбу и вытащить ее на мелководный берег, пишет Bild.

Оказалось, что Белый осетр был длиной 362 сантиметра. Средняя длина этой рыбы составляет всего около 210 сантиметров. Также они могут достигать максимальной протяженности до шести метров. Но сейчас это фактически волшебство природы.

Рыба, выловленная рыбаками, имеет вес в 500-600 килограммов.

Осетра размера XXL писали в реке Фрейзер.

"У меня на наживке уже было несколько рыб длиной более двух метров. Но эта была самая большая!" — рассказал один из рыбаков.

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Как проходила борьба с гигантской рыбой

"Невозможно обуздать такого доисторического великана в одиночку", — говорит рыбак.

Гигантский осетр был замечен в воронке реки на глубине около десяти метров. Когда он, наконец, покинул свое убежище, рыболовной команде еще и пришлось бороться с сильным течением реки Фрейзер, чтобы догнать рыбу. Тогда их лодка чуть не опрокинулась.

Немецкая рыболовная команда со своим уловом Фото: Скриншот

После шестикилометровой погони им наконец-то удалось вытащить осетра на мелководье. Ведь рыбу такого размера нельзя поднимать в лодку.

Затем гигантский осетр измерили и установили чип для исследовательских целей. А также в память об этом событии сделали фотографии. Затем рыбу выпустили обратно в дикую природу. Ибо правила рыболовства Британской Колумбии предполагают, что пойманного гигантского осетра необходимо вернуть в его природную среду обитания.

Напомним, что 32-летний рыбак Эш Хегарти установил новый мировой рекорд, поймав карпавесит 52 килограмма.

Также в Мельбурне рыбак поймал самую большую рыбу в своей жизни и установил новый рекорд в мире.