Рекордний улов: рибалки 3 години тягнули гігантського осетра завдовжки майже 4 метри

Німецькі рибалки піймали в Канаді величезного білого осетра. Їхній улов став рекордним.

Вони переслідували тварину шість кілометрів у річці. Після трьох годин наполегливої ​​боротьби кільком чоловікам нарешті вдалося приборкати гігантську рибу та витягти її на мілководний берег, пише Bild.

Виявилося, що Білий осетер був завдовжки 362 сантиметри. Натомість середня довжина цієї риби становить лише близько 210 сантиметрів. Також вони можуть досягати максимальної довжини до шести метрів. Але сьогодні це практично диво природи.

Риба, виловлена ​рибалками, має вагу в 500-600 кілограмів.

Осетра розміру XXL пімали у річці Фрейзер.

"У мене на наживці вже було кілька риб завдовжки понад два метри. Але ця була найбільша!" — розповів одно із рибалок.

Видео дня

Як проходила боротьба з гігантською рибою

"Неможливо приборкати такого доісторичного велетня самотужки", — каже рибалка.

Гігантського осетра помітили у вирві річки на глибині близько десяти метрів. Коли він нарешті покинув своє сховище, рибальській команді ще й довелося боротися з сильною течією річки Фрейзер, щоб наздогнати рибу. Тоді їхній човен мало не перекинувся.

Німецька рибальська команда зі своїм уловом Фото: Скриншот

Після шестикілометрової погоні їм нарешті вдалося витягнути осетра на мілководдя. Адже рибу такого розміру не можна піднімати в човен.

Потім гігантського осетра виміряли та встановили чіп для дослідницьких цілей. А також ​​на згадку про цю подію зробили фотографії. Потім рибу випустили назад у дику природу. Бо правила рибальства Британської Колумбії передбачають, що спійманого гігантського осетра необхідно повернути до його природного середовища існування.

Нагадаємо, що 32-річний рибалка Еш Хегарті встановив новий світовий рекорд, піймавши коропа, що важить 52 кілограми.

Також у Мельбурні рибалка піймав найбільшу рибину у своєму житті та встановив новий рекорд у світі.