Выбежал на поле и заставил гоняться за ним: смешной корги сорвал матч НФЛ (видео)

Собака совета корги, по имени Квинн задержала игру НФЛ между Каролиной Пантерз и Денвер Бронкос после того, как вырвался на свободу во время гонки корги в перерыве.

Победу команды "Каролина Пантерз" над "Денвер Бронкос" со счетом 26-21 затмил болельщик-корги, внезапно выбежавший на поле во время перерыва. Забавные кадры опубликовали организаторы матча и официальный аккаунт НФЛ на YouTube.

Инцидент произошел в Шарлотте, штат Северная Каролина, во время второй половины проходившей 8 ноября игры. После того как корги вырвался на поле и начал гоняться, часть матча даже пришлось перенести.

На опубликованном видео видно, как корги, по имени Квин быстро бегал по полю, пока работники падали на землю, чтобы попытаться поймать собаку. В конце концов, ее удалось поймать.

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Забавные корги

Спортивные репортеры, комментировавшие матч, также отметили скорость собаки и начали ее поддерживать А опубликованные кадры стали вирусными в соцсети.

"Вперед Квинн. Мы отлично провели время на сегодняшней игре и всегда любим быть частью перерыва".

"Работники стадиона не могут догнать его на 40-й отметке. Он находится в центре поля".

Напомним, что пестрый попугай чуть не сорвал проведение футбольного поединка между юношескими командами Фламенго и Сеара. Курьезный случай произошел в Рио-де-Жанейро.

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