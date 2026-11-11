Вибіг на поле та змусив ганятися за ним: кумедний коргі зірвав матч НФЛ (відео)

Собака поради коргі, на ім'я Квінн затримав гру НФЛ між Кароліною Пантерз та Денвер Бронкос після того, як вирвався на волю під час перегонів коргі в перерві.

Перемогу команди "Кароліна Пантерз" над "Денвер Бронкос" з рахунком 26-21 затьмарив вболівальник-коргі, який раптово вибіг на поле під час перерви. Кумедні кадри, опублікували організатори матча та офіційний акаунт НФЛ на YouTube.

Інцидент трапився в Шарлотті, штат Північна Кароліна, під час другої половини гри, що проходила 8 листопада. Після того, як коргі вирвався на поле і почав ганятися, частину матчу навіть довелося перенести.

На опублікованому відео видно, як коргі, на ім'я Квінн швидко бігав по полю, поки працівники падали на землю, щоб спробувати зловити собаку. Зрештою, її таки вдалося спіймати.

Видео дня

Кумедний коргі

Спортивні репортери, які коментували матч також відзначили швидкість собаки і почали його підтримувати А опубліковані кадри стали вірусними в соцмережі.

"Вперед Квінн. Ми чудово провели час на сьогоднішній грі і завжди любимо бути частиною перерви".

"Працівники стадіону не можуть догнати його на 40-й позначці. Він у центрі поля".

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