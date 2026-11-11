Вирусный трюк в парке: сотни людей пытались сдвинуть 110-тонную "Фасоль" на 18 сантиметров

Анонимная открытка приглашала жителей Чикаго попытаться сдвинуть с места скульптуру под названием "Облачные ворота".

8 ноября толпы людей собрались в парк Миллениум после того, как анонимная открытка пригласила общественность помочь отодвинуть скульптуру "Облачные ворота", которую чикагцы прозвали "Фасолей", ровно на 18 сантиметров влево, пишет People.

Толпа людей собралась в парке Миллениум после того, как анонимная открытка пригласила общественность помочь отодвинуть скульптуру "Облачные ворота". Вирусный плакат был размещен на улицах Чикаго и приглашал людей принять участие в "первом толчке" Бина в 12:47 в воскресенье, 8 ноября.

"Нам нужно переместить фасоль на 18 сантиметров слева", — говорилось на открытке без объяснений.

Видео дня

Скульптура в парке

На видео, опубликованном в социальных сетях, видна большая толпа, которая одновременно пытается толкнуть гигантскую скульптуру в одном направлении. Несмотря на огромные усилия, "Фасоль", которая весит 110 тонн, не удалось сдвинуться с места.

Скульптуру "Облачные ворота" создал художник Аниш Капур. Позже ее установили в парке Миллениум в 2006 году.

О целях этой акции рассказали в Фонде парка тысячелетия.

"Сбор, чтобы продвинуть скульптуру на 18 сантиметров, был креативной и юмористической инициативой. Мы были рады видеть, как так многие чикагцы сплотились вокруг одной из самых известных достопримечательностей города. Вес 110 тонн и закрепление на земле, безусловно, сделали усилия для того, чтобы они "сделали усилия тщетными, но" с ними, поэтому дополнительное внимание ценится", — объяснила Кэтрин Дири, исполнительный директор Фонда парка тысячелетия.

Напомним, что в Шанхае гигантская такса вызывает ажиотаж: люди выстраиваются в очереди, чтобы полюбоваться спящим животным размера XXL. Но это не живая собака, а гигантская, впечатляющая реалистичная копия длиной 13 метров.

Также скульптуру "Барвенково приют" спроектировали британские художники — Ребекка и Марк Форды. Их произведение имело целью отразить давнюю историю живописного места.