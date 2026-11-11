Вірусний трюк у парку: сотні людей намагалися зрушити 110-тонну "Квасолю" на 18 сантиметрів

Анонімна листівка запрошувала жителів Чикаго спробувати зрушити з місця скульптуру під назвою "Хмарна брама".

8 листопада натовпи людей зібралися до парку Міленіум після того, як анонімна листівка запросила громадськість допомогти відсунути скульптуру "Хмарні ворота", яку чикагці прозвали "Квасолею", рівно на 18 сантиметрів ліворуч, пише People.

Натовп людей зібрався у парку Міленіум після того, як анонімна листівка запросила громадськість допомогти відсунути скульптуру "Хмарні ворота". Вірусний плакат був розміщений на вулицях Чикаго та запрошував людей взяти участь у "першому поштовху" Біна о 12:47 у неділю, 8 листопада.

"Нам потрібно перемістити квасолю на 18 сантиметрів ліворуч", — йшлося на листівці без жодних пояснень.

Видео дня

Скульптура у парку

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно великий натовп, який одночасно намагається штовхнути гігантську скульптуру в одному напрямку. Незважаючи на величезні зусилля, "Квасолю", яка важить 110 тонн, не вдалося зрушити з місця.

Скульптуру "Хмарні ворота" створив художник Аніш Капур. Пізніше її встановили в парку Міленіум у 2006 році.

Про мету цієї акції розповіли у Фонду парку тисячоліття.

"Збір, щоб просунути скульптуру на 18 сантиметрів, був креативною та гумористичною ініціативою. Ми були раді бачити, як так багато чикагців згуртувалися навколо однієї з найвідоміших пам'яток міста. Вага 110 тонн та закріплення на землі, безумовно, зробили зусилля марними, але "Хмарні ворота" створені для того, щоб їх торкалися та взаємодіяли з ними, тому додаткова увага цінується", — пояснила Кетрін Дірі, виконавча директорка Фонду парку тисячоліття.

Нагадаємо, що у Шанхаї гігантська такса викликає ажіотаж: люди шикуються в черги, щоб помилуватися сплячою твариною розміру XXL. Але це не жива собака, а велетенська, вражаюча реалістична копія завдовжки 13 метрів.

Також скульптуру "Барвінковий притулок" спроєктували британські художники — Ребека та Марк Форди. Їхній витвір мав на меті відобразити давню історію мальовничої місцини.