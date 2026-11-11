Бесплатный дом у моря и гор: итальянские села ищут новых жителей, какие условия

В итальянском регионе Калабрии ищут новых жителей у села. Для этого местные власти предлагают бесплатное жилье новым жителям.

Необычный проект стартовал в провинции Калабрии — регионе, расположенном на "носке итальянского сапога", который привлекает посетителей своим красивым морем, горами, маленькими деревнями, пишет издание Bild.

Региональное правительство Калабрии ремонтирует пустые дома за свой счет, а затем предлагает новым жителям проживать в них бесплатно в течение десяти лет. Цель: вдохнуть новую жизнь в пустые дома и села, где сокращается количество жителей.

Небольшие квартиры и дома с панорамным видом

На выбор предлагается 50 объектов недвижимости в 26 муниципалитетах, каждый из которых имеет менее 5000 жителей, расположенных в пяти провинциях Калабрии. К примеру, в Алессандрии-дель-Карретто доступна двухкомнатная квартира площадью 52 квадратных метра. В Сан-Флоро вас ждет дом площадью 140 квадратных метров с четырьмя комнатами и панорамным видом, а в Шильяно – дом площадью примерно 85 квадратных метров. В Ровито общественное здание планируют разделить на три отдельные квартиры.

Видео дня

Жилье в Италии

За этим необычным жилищным проектом стоит президент региона Роберто Окиуто. Регион выделяет 20 миллионов евро на программу "La Calabria ti regala la casa" ("Калабрия дарит тебе дом"). На ремонт предусмотрено до 2000 евро за квадратный метр, а максимум 280 тысяч евро на одну недвижимость.

Кто может жить бесплатно в Италии

Но новая жизнь в Италии имеет определенные правила. Используются следующие требования:

Минимальный возраст: 18 лет.

Проживание за пределами Калабрии не менее трех лет.

Продолжительность проживания: новая квартира должна быть основным местом жительства в течение десяти лет.

Система баллов определяет, кто будет избран. Могут участвовать семьи с детьми, молодые пары. А некоторые профессиональные группы могут получить дополнительные баллы. Субаренда или туристическое использование, например, как гостиница типа "кровать и завтрак", запрещена.

Каждый, кто уже мечтает о жизни среди гор, сел и моря Калабрии, может посмотреть потенциальные новые дома на официальном онлайн-портале ripopola.regione.calabria.it.

Там можно найти обзор доступной недвижимости, планы этажей и информацию о планируемых ремонтах. Заявки также подаются через эту платформу. Конечный срок: 18 декабря 2026 года.

Напомним, что село в Испании ищет нового руководителя для своего единственного бара-ресторана, куда приходят местные жители, чтобы пообщаться и выпить кофе.

Попробовать себя в качестве руководителя может любой желающий. Деревня находится в муниципалитете Бербегали в горной провинции Уэска на северо-востоке Испании.

Также в испанском регионе Галисия местные власти предлагают отдать в частное владение заброшенное село на 12 домов и участок площадью 15 тысяч квадратных метров за 0 евро.