Безкоштовний будинок біля моря та гір: італійські села шукають нових мешканців, які умови

В італійському регіоні Калабрії шукають нових жителів у села. Для цього місцева влада пропонує безкоштовне житло новим жителям.

Незвичайний проєкт стартував у провінції Калабрії — регіоні, що розташований на "носку італійського чобота", який приваблює відвідувачів своїм красивим морем, горами, маленькими селами, пише видання Bild.

Регіональний уряд Калабрії ремонтує порожні будинки за власний кошт, а потім пропонує новим мешканцям проживати в них безкоштовно протягом десяти років. Мета: вдихнути нове життя в порожні будинки та села, де зменшується кількість жителів.

Невеликі квартири та будинки з панорамним видом

На вибір пропонується 50 об'єктів нерухомості у 26 муніципалітетах, кожен з яких має менше 5000 мешканців, розташованих у п'яти провінціях Калабрії. Наприклад, в Алессандрія-дель-Карретто доступна двокімнатна квартира площею 52 квадратних метри. У Сан-Флоро на вас чекає будинок площею 140 квадратних метрів з чотирма кімнатами та панорамним видом, а в Шильяно — будинок площею приблизно 85 квадратних метрів. У Ровіто громадську будівлю планують розділити на три окремі квартири.

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Житло в Італії

За цим незвичайним житловим проектом стоїть президент регіону Роберто Оккіуто. Регіон виділяє 20 мільйонів євро на програму "La Calabria ti regala la casa" ("Калабрія дарує тобі дім"). На ремонт передбачено до 2000 євро за квадратний метр, а максимум 280 000 євро на одну нерухомість.

Хто може жити безкоштовно в Італії

Але нове життя в Італії має певні правила. Застосовуються такі вимоги:

Мінімальний вік: 18 років.

Проживання за межами Калабрії не менше трьох років.

Тривалість проживання: нова квартира повинна бути основним місцем проживання протягом десяти років.

Система балів визначає, хто буде обраний. Можуть брати участь сім'ї з дітьми, молоді пари. А певні професійні групи можуть отримати додаткові бали. Суборенда або туристичне використання, наприклад, як готель типу "ліжко та сніданок", заборонено.

Кожен, хто вже мріє про життя серед гір, сіл та моря Калабрії, може переглянути потенційні нові будинки на офіційному онлайн-порталі ripopola.regione.calabria.it.

Там можна знайти огляд доступної нерухомості, плани поверхів та інформацію про заплановані ремонти. Заявки також подаються через цю платформу. Кінцевий термін: 18 грудня 2026 року.

Нагадаємо, що село в Іспанії шукає нового керівника для свого єдиного бару-ресторану, куди приходять місцеві жителі, щоб поспілкуватися та випити кави.

Спробувати себе у ролі керівника може будь-хто. Село знаходиться в муніципалітеті Бербегалі в гірській провінції Уеска на північному сході Іспанії.

Також в іспанському регіоні Галісія місцева влада пропонує віддати у приватне володіння закинуте село на 12 будинків та ділянку площею 15 тисяч квадратних метрів за 0 євро.