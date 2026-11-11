Мужчина одновременно занимал пять государственных должностей: его разоблачили из-за грима и не той почты

В Великобритании государственный служащий тайно занимал сразу пять должностей с пересекающимися графиками работы.

Теперь мужчине грозит тюремное заключение, сообщает Sky News.

В сообщении говорится, что человек по имени Кашим Чоудхури с 2020 года занимал восемь государственных должностей. Зачастую он одновременно занимал должности, которые было невозможно совмещать.

А в 2023 году этот человек одновременно работал в пяти учреждениях и везде получал полную зарплату.

Мужчина работал в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, Агентстве по охране здоровья Великобритании (UK Health Security Agency), Министерстве бизнеса и торговли, Агентстве по пищевым стандартам и Министерстве внутренних дел.

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В документах указано, что в этот период он работал 183 часа в неделю, хотя в неделе всего 168 часов. Таким образом он заработал несколько сотен тысяч фунтов стерлингов.

Чтобы совмещать все эти должности с пересекающимися графиками, он работал из дома, объяснив на работе, что ему нужно ухаживать за матерью.

К видеоконференции он подключался без камеры, ссылаясь на технические проблемы. А когда возникала угроза раскрытия, оформлял больничные, которые могли длиться до 3 месяцев.

В марте 2023 года он брал больничный сразу в четырёх учреждениях, а продолжал работать в пятом.

Грим разоблачил британца, занимавшего пять государственных должностей

Во время одного из таких "больничных" ему позвонила руководительница из Британского агентства по здравоохранению. Во время разговора он старался часто кашлять и притворялся больным.

Для этого он даже нанес на лицо грим, чтобы выглядеть больным. Но в какой-то момент грим начал сползать из-за пота. На это обратила внимание руководительница по фамилии Адамс. К тому же мужчина случайно присоединился к встрече с электронного адреса, зарегистрированного в другом министерстве.

После этого дело было раскрыто, и в июле 2023 года его арестовали. А 9 ноября его признали виновным. Однако по состоянию на 11 ноября приговор о наказании ещё не вынесен. Кроме того, прокуратура намерена добиваться возврата незаконно полученных средств.

Напомним, что в Германии преподавательница 16 лет подряд находилась на больничном и получала официальную зарплату, но в это время занималась дайвингом.

Кроме того, 69-летний итальянец Франко Малоссо "фон Розенфранц" оказался за решеткой за мошенничество после того, как на протяжении многих лет водил туристов в поддельный амфитеатр.