Чоловік одночасно працював на п'яти державних посадах: його викрили через грим і не ту пошту

У Британії державний службовець таємно обіймав одразу п’ять посад із графіками, що перетиналися.

Тепер чоловікові загрожує ув’язнення, повідомляє Sky News.

У повідомленні йдеться, що чоловік на ім'я Кашим Чоудхурі з 2020 року працював на восьми державних посадах. Часто він одночасно обіймав посади, які було неможливо суміщати.

А у 2023 році чоловік одночасно працював у п’яти установах та отримував скрізь повну зарплату.

Чоловік працював у Міністерстві навколишнього середовища, продовольства та сільського господарства Великої Британії, Агентстві з охорони здоров’я Великої Британії (UK Health Security Agency), Міністерстві бізнесу та торгівлі, Агентстві з харчових стандартів і Міністерстві внутрішніх справ.

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У документах йдеться, що у цей період він працював 183 години на тиждень, але в тижні лише 168 годин. У такий спосіб він заробив кілька сотень тисяч фунтів стерлінгів.

Аби поєднувати усі ці посади з графіками, які перетиналися, він працював з дому, пояснивши на роботі, що йому треба доглядати за матір'ю.

До відеоконференції він приєднувався без камери, посилаючись на технічні проблеми. А коли була загроза розкриття, оформлював лікарняні, що могли тривати до 3 місяців.

У березні 2023 року він брав лікарняний одразу в чотирьох установах, а продовжував працювати в п’ятій.

Грим видав британця, який працював на п’яти державних посадах

Під час одного з таких "лікарняних" йому подзвонила керівниця з Агентства з охорони здоров’я Британії. Під час дзвінка він намагався багато кашляти й вдавав з себе хворого.

Для цього він навіть наніс на обличчя грим, щоб виглядати хворим. Але у якийсь момент грим почав сповзати через піт. На це звернула увагу керівниця на прізвище Адамс. До того ж чоловік випадково приєднався до зустрічі з електронної пошти, що була зареєстрована в іншому міністерстві.

Після цього його розкрили та в липні 2023 року арештували. А 9 листопада його визнали виннти. Але станом на 11 листопада вирок щодо покарання ще не оголошено. Також прокуратура збирається домагатися повернення незаконно отриманих коштів.

Нагадаємо, що у Німеччині викладачка 16 років поспіль була на лікарняному й отримувала офіційну зарплату, але у цей час займалася дайвінгом.

Також 69-річний італієць Франко Малоссо "фон Розенфранц" опинився за ґратами за шахрайство після того, як роками водив туристів до підробленого амфітеатру.