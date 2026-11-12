Хегсет опозорился поведением: военный упрекнул главу Пентагона за смех у могилы солдата

Министр обороны США Пит Хегсет и его советники оказались в центре скандала из-за неподобающего поведения у Могилы Неизвестного солдата после церемонии, приуроченной к Дню ветеранов.

В среду, 11 ноября, часовой американской армии, охранявший Могилу Неизвестного солдата, сделал замечание Питу Хегсету и его старшим советникам. Высокопоставленные чиновники Пентагона смеялись и громко разговаривали возле мемориального места на Национальном кладбище Арлингтона, за что получили "выговор" от военного, сообщило агентство CNN.

"Все посетители должны всегда соблюдать тишину и проявлять уважение!", — воскликнул охранник, на мгновение прервавший свой обход и повернувшийся лицом к группе чиновников, когда те удалялись от мемориального места.

Издание сообщает, что после официальной церемонии, приуроченной ко Дню ветеранов, на которой также присутствовали президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, министр обороны США стоял и фотографировался у могилы вместе со своей женой Дженнифер, руководителем аппарата Рики Бурией, заместителем руководителя аппарата Патриком Вивером и старшим советником и заместителем помощника Тами Радабау. Именно тогда и произошел инцидент.

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Как отреагировали в Пентагоне

Главный пресс-секретарь Министерства обороны США Шон Парнелл, комментируя ситуацию, выступил в поддержку охранника, который сделал замечание Хегсету и его советникам. Он отметил, что солдат "правильно и уважительно напомнил всем о необходимости соблюдать этикет".

"Министр и весь департамент всегда уважали — и всегда будут уважать — жертвы, на которые пошли наши военнослужащие, чтобы защитить Америку", — подчеркнул Парнелл.

Стоит отметить, что Могила Неизвестного солдата считается одним из главных военных мемориалов в США. Её ещё с 1948 года круглосуточно охраняет солдат из подразделения "Старая гвардия" или 3-го пехотного полка, независимо от погоды или других обстоятельств. Иностранные высокопоставленные лица и американские политики часто посещают это место, отдавая дань уважения американским военнослужащим.

Напомним, 11 ноября Палата представителей заблокировала импичмент Питу Хегсету, а Дональд Трамп в ответ призвал остановить демократов.

Недавно Барак Обама высмеял Дональда Трампа за его любовь к роскошным ремонтам и золотым интерьерам в Белом доме, за что президент США в ответ обрушился на него с оскорблениями.