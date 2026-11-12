Гегсет осоромився поведінкою: військовий дорікнув главі Пентагону за сміх біля могили солдата

Міністр оборони США Піт Гегсет та його радники потрапили у скандал через неналежну поведінку біля Могили Невідомого солдата після церемонії до Дня ветеранів.

У середу, 11 листопада, вартовий американської армії, який охороняв Могилу Невідомого солдата, зробив зауваження Піту Гегсету та його старшим радникам. Високопосадовці Пентагону сміялися і голосно розмовляли біля меморіального місця на Національному кладовищі Арлінгтона, за що отримали "догану" від військового, повідомило медіа CNN.

"Усі відвідувачі повинні постійно дотримуватися атмосфери тиші та поваги!", — вигукнув вартовий, який на мить перервав свій обхід та повернувся обличчям до групи посадовців, коли вони відходили від пам'ятного місця.

Видання пише, що після офіційної церемонії до Дня ветеранів, де були присутні також президент Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони США стояв і фотографувався перед могилою разом зі своєю дружиною Дженніфер, керівником апарату Рікі Бурією, заступником керівника апарату Патріком Вівером та старшим радником і заступником помічника Тамі Радабау. Саме тоді і трапився інцидент.

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Як відреагували у Пентагоні

Головний речник Міністерства оборони США Шон Парнелл, коментуючи ситуацію, виступив на підтримку вартового, який зробив зауваження Гегсету і його радникам. Він зауважив, що солдат "правильно й шанобливо нагадав усім про необхідність дотримуватися етикету".

"Міністр та весь департамент завжди шанували — і завжди будуть шанувати — жертви, на які пішли наші військовослужбовці, щоб захистити Америку", — наголосив Парнелл.

Варто зауважити, що Могила Невідомого солдата вважається одним із головних військових меморіалів у США. Її ще з 1948 року цілодобово охороняє солдат із підрозділу "Стара гвардія" або 3-го піхотного полку, незалежно від погоди чи інших обставин. Іноземні високопосадовці та американські політики часто відвідують це місце, віддаючи шану американським військовослужбовцям.

Нагадаємо, 11 листопада Палата представників заблокувала імпічмент Піту Гегсету, а Дональд Трамп у відповідь закликав зупинити демократів.

Нещодавно Барак Обама висміяв Дональда Трампа через любов до пишних ремонтів і золотих інтерʼєрів у Білому домі, за що президент США у відповідь його обізвав.