Супруги купили старый дом и неожиданно унаследовали 16 кошек: они создали для них кошачий рай

Эмили Ботт и Дилан Лоук неожиданно унаследовали колонию из 16 кошек, когда в 2018 году приобрели свой фермерский дом в Мейседоне, штат Нью-Йорк.

Когда супруги приобрели свой 200-летний фермерский дом, они и не подозревали, что станут опекунами 16 кошек, живущих в сарае. Ни один из них раньше не держал кошек, но эта история в конечном итоге вдохновила их превратить часть своего дома в изысканный приют для животных, пишет People.

Супруги делились ходом ремонта в TikTok, рассказывая о пространстве, которое они создали для своих кошек.

Сегодня 12 кошек, живущих в их некоммерческом приюте для животных Freedom Farmhouse, имеют доступ к игровой комнате в подвале, солнечной комнаты наверху и закрытого катио — специально оборудованного, защищенного сеткой безопасного пространства на свежем воздухе.

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Когда они впервые нашли кошек, ни одна из них не была стерилизована или кастрирована. Их первоочередной задачей было вакцинировать и стерилизовать кошек через местный приют. Затем они открыли для животных свой старый вход, заполнив его кроватями и тёплыми кошачьими домиками, чтобы защитить их от холода.

А Эмили стала проводить время рядом с кошками, многие из которых поначалу относились к людям с осторожностью. Она часто сидела на улице, читая или листая страницы на телефоне, время от времени бросая им лакомства, чтобы завоевать их доверие.

Несмотря на их усилия, некоторые кошки погибли от болезней или под колесами автомобилей, а другие пропали без вести.

Поскольку у всё большего числа кошек развивались заболевания, требующие более тщательного ухода, Ботт и Левке решили постоянно держать их в помещении.

В 2022 году супруги уже приступили к реконструкции своего фермерского дома, но завершить обустройство специальных мест для кошек удалось только в 2025 году.

Кошачье пространство было спроектировано таким образом, чтобы предоставить кошкам достаточно места для исследований, с учётом их разных характеров. Его строительство обошлось примерно в 10 000 долларов.

Кошки получили собственную игровую комнату и солярий Фото: Скриншот

В подвале есть большая игровая площадка, а наверху — солнечные солярии и тихое место для отдыха со скрытым чердаком. В теплую погоду кошки также могут наслаждаться свежим воздухом и прямыми солнечными лучами в своём укромном уголке.

Эмили говорит, что некоторые адаптировались к новой среде почти сразу, тогда как другим потребовалось больше времени, прежде чем они стали чувствовать себя достаточно комфортно.

В конце концов, опыт ухода за кошками вдохновил супругов на создание Freedom Farmhouse — некоммерческого заповедника для животных, где также живут два осла, две коровы и четыре козы. Они надеются и впредь спасать животных, побуждая других людей проявлять больше сострадания к тем, кого часто игнорируют.

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