Хватают прямо с рук: покупатели чуть не подрались из-за нового печенья (видео)

В Лондоне новое печенье ограниченной серии от компании Marks & Spencer вызвало ажиотаж в пекарнях. Сеть заполонили видео, на которых видно, что покупатели стоят в очередях и чуть ли не дерутся за эту выпечку.

В последнее время это печенье привлекает внимание людей, становясь вирусной темой для обсуждения в Интернете, поскольку, судя по всему, спрос на него может "выйти из-под контроля", пишет Daily Star.

Вирусное печенье

Ведь компания предлагает широкий выбор вкусов своего печенья, в частности с кусочками фисташек, белым шоколадом, малиной, а также классическое печенье с кусочками молочного шоколада.

Но лакомство, от которого покупатели буквально сегодня без ума, — это шоколадное печенье с кукурузными хлопьями. Лимитированный вкус, цена которого составляет 4,3 доллара за упаковку из пяти штук, был представлен 4 ноября 2026 года.

Видео дня

"Насыщенное, мягкое печенье, приготовленное на основе черной патоки для насыщенного карамельного вкуса, с хрустящими кусочками карамели и хрустящими кукурузными хлопьями, посыпанное молочным шоколадом", — так описывает свой новый продукт компания M&S.

С момента появления этой выпечки по всей стране у отделов пекарен Foodhall выстроились огромные очереди, а покупатели в социальных сетях утверждают, что им пришлось "побороться", чтобы достать это печенье.

Пользователь TikTok под ником @foodieszn снял на видео покупателей в одном из магазинов M&S, которые как сумасшедшие хватали пакеты с печеньем, как только оно появилось на полках.

Видео быстро стало вирусным, набрало тысячи лайков и привлекло большое количество зрителей.

"Такого поведения не ожидаешь от клиентов M&S".

"Куда катится мир… я просто сделал их сам".

"Как только печенье появилось в продаже, люди начали хватать по несколько пачек, и создавалось впечатление, что все спешили — будто у них было золото или деньги"

В другом видео, опубликованном покупателем, также видно, как покупатели выстраиваются в очереди за печеньем в отдельном отделе M&S.

Персонал, готовивший сладости, даже не мог выложить их на полки, а был вынужден сразу же передавать их ожидающим покупателям.

"Тенденция на печенье M&S выходит из-под контроля", — говорилось в посте.

В соцсетях мнения о шоколадном печенье M&S с кукурузными хлопьями заметно разделились. Хотя ажиотаж в TikTok вызвал длинные очереди в пекарнях, постоянные пользователи Reddit, Mumsnet и кулинарных блогов остаются настроены скептически. Ведь многие считают, что это печенье, ставшее вирусным, не совсем оправдывает ожидания.

Клиенты, предпочитающие более насыщенный вкус выпечки, высоко оценили добавление черной патоки и темного шоколада, отметив, что это придает вкусу глубину поджаренной карамели, а не однообразную сахарную сладость.

Те, кто пробовал их прямо с прилавка пекарни или запивал холодным молоком, оценили их вкус значительно выше, чем те, кто ел печенье позже, когда оно уже остыло.

Напомним, что жительница Лондона Лив решила выпить чаю с печеньем, когда к ней присоединилась её питомица Рэмми. Когда британка дала хвостатой попробовать сладкое, её реакция рассмешила пользователей сети.

Кроме того, менеджер компании McVitie's Энтони Колсон утверждает, что за более чем 100 лет существования шоколадного печенья этой марки люди едят его совершенно не так, как нужно. Он говорит, что секрет вкуса заключается в простом трюке.