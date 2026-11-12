Хапають просто з рук: покупці мало не побилися через нове печиво (відео)

У Лондоні нове печиво обмеженої серії від компанії Marks & Spencer викликало ажіотаж у пекарнях. Мережу заполонили відео, де видно, що покупці стоять у чергах та мало не б'ються за цю випічку.

Останнім часом це печиво привертає увагу людей, стаючи вірусною темою для обговорення в Інтернеті, бо, схоже, попит на нього може "виходити з-під контролю", пише Daily Star.

Вірусне печиво

Адже компанія пропонує широкий вибір смаків свого печива, зокрема з шматочками фісташок, білим шоколадом, малиною, а також класичне печиво зі шматочками молочного шоколаду.

Але смаколик, за яким покупці буквально сьогодні шаленіють, – це шоколадне печиво з кукурудзяними пластівцями. Лімітований смак, ціна якого становить 4.3 долара за упаковку з п’яти штук, був представлений 4 листопада 2026 року.

"Насичене, жувальне печиво, виготовлене з чорної патоки для глибокого карамельного смаку, з хрусткими шматочками карамелі та хрусткими кукурудзяними пластівцями, посипане молочним шоколадом", — описує свій новий продукт компанія M&S.

Видео дня

З моменту появи цієї випічки по всій країні утворилися величезні черги у відділах пекарень Foodhall, а покупці в соціальних мережах стверджують, що вони "боролися", щоб отримати це печиво.

Користувач TikTok під ніком @foodieszn зняв на відео покупців в одному з магазинів M&S, які шалено хапали пакети з печивом, щойно воно опинилося на полицях.

Відео швидко стало вірусним, зібрало тисячі лайків, зібравши велику кількість глядачів.

"Такою поведінкою не очікуєш від клієнтів M&S".

"Куди котиться світ… я просто зробив їх сам".

Щойно печиво стало доступним, люди почали хапати по кілька пачок, і складалося враження, що всі поспішали — ніби в них було золото чи гроші"

В іншому відео, опублікованому покупцем, також видно, як покупці утворюють черги за печивом в окремому відділенні M&S.

Персонал, який готував ласощі, навіть не міг доставити їх на полиці, натомість був змушений одразу передавати покупцям, які чекали.

"Тренд на печиво M&S виходить з-під контролю", — йшлося у дописі.

У соцмережах думки щодо шоколадного печива M&S з кукурудзяними пластівцями помітно розділилися. Хоча ажіотаж у TikTok спричинив довгі черги в пекарнях, але постійні користувачі Reddit, Mumsnet та кулінарних блогів залишаються скептично налаштованими. Адже багато людей вважають, що вірусне печиво не зовсім виправдовує очікування.

Клієнти, які віддають перевагу насиченішим смакам випічки, високо оцінили додавання чорної патоки та темного шоколаду, зазначивши, що це надає смаку глибини підсмаженої карамелі, а не прямолінійної цукрової солодкості.

Ті, хто куштував їх щойно з прилавка пекарні або запивав холодним молоком, оцінили смак значно вище, ніж ті, хто їв печиво потім, коли воно вже охолонуло.

Нагадаємо, що мешканка Лондона Лів вирішила попити чаю з печивом, коли до жінки долучилася її підопічна Реммі. Коли британка дала хвостатій спробувати солодкого, то її реакція розсмішила мережу.

Також менеджер компанії McVitie's Ентоні Колсон каже, що за понад 100 років існування шоколадного печива цієї марки люди куштують його абсолютно неправильно. Він каже, що секрет смаку полягає у простому трюці.