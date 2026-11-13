Одинокий макак Панч тронул пользователей сети своим новым поступком: теперь он постоянно заботится о малышах

Известный японский макак по имени Панч, которого когда-то утешал плюшевый орангутанг после того, как его мать отказалась от него, находит общий язык с новорожденным детенышем обезьяны в своём японском зоопарке.

Сегодня обезьянка Панч быстро растет и в очередной раз растопила сердца пользователей социальных сетей, пишет Daily Star.

Недавно сотрудники зоопарка запечатлели на камеру, как Панч поддерживал новорожденного детеныша макаки в зоопарке города Итикава в Японии.

Эксперты отмечают, что такое поведение свидетельствует об эмоциональной привязанности маленького примата, который провел свои первые дни, цепляясь за своего плюшевого друга после того, как его бросила мама.

В Японии обезьянка Панч подружилась с новорожденным детенышем Фото: Соцсети

Поэтому в зоопарке поделились трогательными снимками Панча на своей странице в социальной сети X, сообщая его многочисленным онлайн-поклонникам свежую информацию об их любимце.

Видео дня

"Жизнь Панча и других животных меняется с каждым днём. Мы наблюдаем за ними, общаемся с ними и заботимся о них", — говорится в сообщении.

В зоопарке рассказали, что смотрители постоянно корректируют режим кормления в зависимости от погоды и времени года, чтобы Панчу было комфортно.

В комментариях пользователи сети считают, что забота Панча о младших — трогательный поступок.

Напомним, что обезьянка Панч родилась в июле 2025 года, её кормил и вырастил персонал зоопарка, поскольку её мать не могла ухаживать за ней во время сильной жары. Тогда смотрители подарили ему игрушечного орангутанга, чтобы тот составил ему компанию, и пара быстро стала неразлучной.

Видео, на которых крошечная обезьянка тащит огромную игрушку, пытаясь при этом вписаться в остальную группу, стали вирусными и породили трендовый хэштег #HangInTherePunch.

Кроме того, спустя шесть месяцев появились новые подробности из жизни известной обезьянки. В частности, Панч сегодня вырос и стал одним из самых добрых членов своей семьи.