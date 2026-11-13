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Одинокий макак Панч тронул пользователей сети своим новым поступком: теперь он постоянно заботится о малышах

Новые фото обезьяны Панча
Обезьяна Панч постоянно заботится о младших | Фото: Скриншот

Известный японский макак по имени Панч, которого когда-то утешал плюшевый орангутанг после того, как его мать отказалась от него, находит общий язык с новорожденным детенышем обезьяны в своём японском зоопарке.

Сегодня обезьянка Панч быстро растет и в очередной раз растопила сердца пользователей социальных сетей, пишет Daily Star.

Недавно сотрудники зоопарка запечатлели на камеру, как Панч поддерживал новорожденного детеныша макаки в зоопарке города Итикава в Японии.

Эксперты отмечают, что такое поведение свидетельствует об эмоциональной привязанности маленького примата, который провел свои первые дни, цепляясь за своего плюшевого друга после того, как его бросила мама.

Новые фото обезьяны Панча
В Японии обезьянка Панч подружилась с новорожденным детенышем
Фото: Соцсети

Поэтому в зоопарке поделились трогательными снимками Панча на своей странице в социальной сети X, сообщая его многочисленным онлайн-поклонникам свежую информацию об их любимце.

Видео дня

"Жизнь Панча и других животных меняется с каждым днём. Мы наблюдаем за ними, общаемся с ними и заботимся о них", — говорится в сообщении.

В зоопарке рассказали, что смотрители постоянно корректируют режим кормления в зависимости от погоды и времени года, чтобы Панчу было комфортно.

В комментариях пользователи сети считают, что забота Панча о младших — трогательный поступок.

Напомним, что обезьянка Панч родилась в июле 2025 года, её кормил и вырастил персонал зоопарка, поскольку её мать не могла ухаживать за ней во время сильной жары. Тогда смотрители подарили ему игрушечного орангутанга, чтобы тот составил ему компанию, и пара быстро стала неразлучной.

Видео, на которых крошечная обезьянка тащит огромную игрушку, пытаясь при этом вписаться в остальную группу, стали вирусными и породили трендовый хэштег #HangInTherePunch.

Кроме того, спустя шесть месяцев появились новые подробности из жизни известной обезьянки. В частности, Панч сегодня вырос и стал одним из самых добрых членов своей семьи.