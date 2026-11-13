Самотній макак Панч зворушив мережу новим вчинком: тепер він постійно опікується малюками

Відомий японський макак на ім'я Панч, якого колись втішав плюшевий орангутанг після того, як його мати відмовилася від нього, знаходить спільну мову з новонародженим дитинчам мавпи у своєму японському зоопарку.

Сьогодні мавпочка Панч швидко росте і вкотре розтопив серця користувачів соціальних мереж, пише Daily Star.

Нещодавно працівники зоопарку зняли на камеру, як Панч підтримував новонароджене дитинча макаки в зоопарку міста Ітікава в Японії.

Фахівці кажуть, що така поведінка демонструє емоційний зв'язок маленького примата, який провів свої перші дні, чіпляючись за свого плюшевого друга після того, як його покинула мама.

У Японії мавпочка Панч подружився з новонародженим дитинчам Фото: Соцмережi

Тож у зоопарку поділилися зворушливими кадрами Панча на своїй сторінці у соцмережі X, розповідаючи його армії онлайн-шанувальників оновлену інформацію про їхнього улюбленця.

"Життя Панча та інших тварин змінюються щодня. Ми спостерігаємо за ними, взаємодіємо з ними та піклуємося про них", — йдеться у повідомленні.

Видео дня

У зоопарку розповіли, що доглядачі постійно коригують режим годування залежно від погоди та пори року задля комфорту Панча.

У коментарях користувачі мережі ввжають, що турбота Панча про молодших є зворушливим вчинком.

Нагадаємо, що мавпочка Панч народився в липні 2025 року, його годував та ростив персонал зоопарку, бо його мати не могла доглядати за ним під час сильної спеки. Тоді доглядачі передали йому іграшку орангутанга, щоб та склала йому компанію, і пара швидко стала нерозлучною.

Відео, на яких крихітна мавпочка тягне величезну іграшку, намагаючись при цьому злитися з рештою групи, стали вірусними та викликало трендовий хештег #HangInTherePunch.

Також через шість місяців з'явилися нові подробиці з життя відомої мавпочки. Зокрема, Панч сьогодні виріс і став одним із найдобріших членів його родини.